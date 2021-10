Az elektromos buszok jelenleg leginkább a városokban jelentenek megfelelő alternatívát a dízelüzemű változatokkal szemben. Mindez fokozottan igaz a midibuszokra is, amelyek a kis forgalmú, vagy a belvárosi szűk utcákon közlekedő viszonylatokra lehetnek ideálisak. A lengyel Solaris régóta jelen van ebben a szegmensben és továbbra sem kívánja elhanyagolni a kis befogadóképességű buszok piacát. A bolechowói vállalat nemrég bemutatta az Urbino modellcsalád legújabb generációs midibuszát, az Urbino 9 LE-t és ezzel egyúttal nyugdíjba küldte elődjét, az Urbino 8,9 LE-t.

Ez a midibusz különleges helyet foglal el a lengyel gyártó történetében, hiszen ez volt az a méretkategória, amiben elkészítették az első akkumulátor technológiás villanybuszukat. A kétajtós kis villanymidibuszból az elmúlt években Csehországban, Belgiumban és Lengyelországban helyeztek forgalomba nagyobb mennyiséget, de még hazánkban is közlekedik belőle két darab Pakson. Kifejezetten népszerűnek nem volt ugyanakkor mondható, hiszen eddig összesen alig 50-60 darabot értékesíttek belőle. Az új generációs Solaris elektromos midibusznak azonban minden esélye megvan, hogy nagyobb népszerűségre tegyen szert, hiszen az iparág legutolsó technológiáit vonultatja fel.

Ráadásul a városi változata 32 centiméterrel hosszabb ( 9270 mm), 5 centiméterrel szélesebb (2450 mm) és 10 centiméterrel alacsonyabb lett (3300 mm) az elődjéhez képest. Oldaláról eltűntek a visszapillantó tükrök, helyüket átvették a külső kamerák, amelyek képeit az A-oszlopok belső falára helyezett színes kijelzők jelenítik meg a sofőr számára. A MirrorEye ugyanakkor opcionális, azaz a megrendelők továbbra is kérhetik hagyományos visszapillantó tükörrel, ha akarják, de tükrök nélkül valamelyest kedvezőbb lehet az Urbino 9LE energiafelhasználása. Az új midibusz tervezésekor a jól bevált konstrukcióra hagyatkoztak a mérnökök, azaz maradt a részben alacsonypadlós kialakítás. A teljesen sík padló a második ajtó mögött lévő második üléssorig tart, onnantól kezdve lépcsőzetesen emelkedik az utastér padlószintje.

Ezzel a kialakítással a teljesen alacsonypadlós részen 8 utasülés helyezhető el, a busz emelt padlóval rendelkező részén pedig 19. A helyközi kivitel esetén pedig akár összesen 31 utasüléssel is készülhet az autóbusz. Az állóhelyeket is figyelembe véve a városi kivitelűn 73, míg a helyközin 60 fő utazhat egyszerre. Fontos előrelépés, hogy egyes üléseket már ISOFIX-pontokkal is fel lehet szerelni, így bébihordozókat és gyereküléseket is lehet rögzíteni a gyári ülésekhez (előbbi esetén természetesen a talppal együtt). A városi változatnál a második ajtóval szemben kialakított padlófelületen pedig a babakocsik vagy kerekesszékek szállítása is lehetséges. Az utastér teljes mértékben légkondicionált, a bemutató jármű oldalablakai egyáltalán nem nyithatók. Az utastérben elhelyezett USB-töltőpontoknak köszönhetően az utasok menet közben tölthetik különféle kütyüjeiket.

A Solaris Urbino 9LE hajtásáról a Siemens által gyártott 300 lóerős (220 kW) központi villanymotor gondoskodik, amely a 350 kWh-os összkapacitású Solaris High Energy akkumulátorból nyeri a működéshez szükséges áramot. Ezeket a nagy energiasűrűségű lítiumionos energiatároló egységeket alapvetően lassú töltésre tervezték, opcionálisan ugyanakkor a szintén saját fejlesztésű High Power akkumulátorokkal is rendelhető a busz, amit viszont azoknak az üzemeltetőknek ajánlanak, akik a nagy teljesítményű gyorstöltést részesítik előnyben az Urbino 9LE üzemeltetése során. 260 kW-os teljesítményű töltővel 80 perc alatt, 450 kW-os pantográfos töltővel pedig alig 45 perc alatt teljesen feltölthetők az autóbusz akkumulátorai.

A jármű műszerfala a Solaris más villanybuszaihoz hasonlóan teljesen digitális. A sofőrt olyan vezetéstámogató rendszerek segítik a napi munkavégzés során, mint az elektronikus menetstabilizáló (ESC), a Mobileye Shield Plus holttérfigyelő rendszer, az esőérzékelővel ellátott ablaktörlők, az automatikusan aktiválódó külső világítás, valamint a szintén automatikus kanyarfény funkció. A jármű a Bosch által fejlesztett RB Servocom hidraulikus szervót használja, fordulási sugara pedig majdnem annyi, mint maga az autóbusz hosszúsága (9100 mm).

Az új Urbino 9LE kapcsán megkérdeztük a gyártót, hogy mennyivel kerül többe az előző generációs változathoz képest. A Solaris sajtóosztálya erre azt a választ adta, hogy mindez nagyban függ attól, hogy egy megrendelő milyen felszereltséggel, illetve milyen akkumulátorokkal rendeli meg az újdonságot. Bár a lengyel gyárat is értini a globális chiphiány, az általunk korábban meglátogatott Solarisnál folyamatos a buszgyártás és mindent megtesznek azért, hogy ne legyen késlekedés a szállításokban. Az Solaris Urbino 9LE-ből eddig 17 darabot vásároltak: az olaszországi Bolzano 8 darabot vásárolt belőle, de hamarosan olyan lengyel városokban is feltűnhet, mint Żyrardów, Cieszyn, Zawiercie.