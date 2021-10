Ma már Magyarországon is ismertek és kaphatók az utánfutóvázra szerelt mikroházak, angol nevükön Tiny House on Wheels, avagy THOW. Ennél egy fokkal kevesebbet, ám ugyanakkor többet is kínál az észak-amerikai Rossmönster cég Baja nevű konstrukciója, amely számos különböző pickupra húzható fel.

Az étkezősarok két mozdulattal alakítható át ággyá, a konyhát világossá teszi az ablaksor

Ez el is árulja, hogy miben több a Baja az apróházaknál: önjáró. Nem kell vontatni, csak beülünk a volán mögé és indulhatunk. Ráadásul az egész szerkezet keményvázas, nincsenek kinyitható szövetelemek, így megállás után azonnal igénybe vehető a szállás, amely ráadásul tágas is, kényelmes is. Ha nagyra nőttünk, vagy szeretjük a fényt, gombnyomásra mintegy harminc centivel megemelhetjük a tetőt: ilyenkor ablaksor tárul fel a tető szegélye mentén.

Hátulról meglehetősen indusztriális képet mutat a szerkezet, amely messze hátranyúló felépítményével kényelmesebbé teszi a beszállást, és tágasabbá a belső teret, noha a kihasználható tér nem változik. A lenyitható ajtó egyben lépcsőként is szolgál, mint a privát luxusrepülőgépeken; a hátrafelé dőlő fal miatt a tényleges ajtónyílás magasabb, kényelmesebb a beszállás.

A lakótérnek azonban sem az indusztriálhoz, sem a minimalizmushoz nincs köze: stílusos fafelületek, (mű)bőrkárpitozás, rejtett világítás, jól felszerelt konyha és tágas étkező található a Bajában. A legjópofább, hogy közvetlen átjárást kapunk a vezetőfülkébe, még ha szűk is a nyílás: a pickup második üléssorát két különálló fotelre cseréli a Rossmönster cég, így könnyen mozoghatunk a fülkében.

Azt nem tudjuk, hogy ez az átjáró benne van-e a 175 ezer dolláros (54 millió Ft) alapárban, az viszont biztos, hogy az autó választható négy alvóhelyes, külső zuhanyos kivitelben (a pótágy lehet a fülkénél, vagy a bejáratnál), vagy – ha gyerekek nélkül mennénk kempingezni – duplaágyas, de belső zuhanyfülkés verzióban. Beépített WC egyik esetben sincs, ennek a fontos funkciónak a megoldását a felhasználókra bízzák a tervezők. A cég egyébként teljesen egyedi belső tér kialakítására is vállalkozik, szóval talán mégis találhatsz helyet annak az illemhelynek, ha nagyon szeretnéd.

(Nyitóképünkön a cégalapító Ross Williamson)