Ha igazán nagy terheket kell mozgatni, és kellően nagy teljesítményű vontatóra van szükség akkor akad munkája a Paksi Atomerőmű nehézvontatóinak. Az Atomenergetikai Múzeum Youtube-csatornáján most ezeket a gépeket mutatják be, a múlt óriása mellett megismerjük a jelent képviselő Mercedes vontató is.

Az öreg őserő – FAUN

A vontató német és amerikai kooperációban készült Detroitban 1976-ban. A Paksi Atomerőmű 1977-ben vásárolta meg; ezzel húzták be a nehézkikötőből a reaktorépületbe a trélerre rakott négy reaktortartályt és más nagyberendezéseket. Soros, hathengeres, 19 ezer köbcentis, 485 lóerős dízelmotorja van, előválasztó félautomata sebességváltóval, kuplung nélkül. Csörlője 100 tonna teherbírású.

Mercedes Actros Titan

Külsőre átlagos kamionnak tűnik, holott egyáltalán nem az. 16 literes V8-as motorja 600 lóerőt teljesít, 8×8-as hajtásából az első két tengely kormányozható. A vontatók elöl-hátul 250 tonna teherbírású vontatóberendezést kaptak.