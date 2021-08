A Közlekedési Múzeum pénteken bemutatta gyűjteményfejlesztési programjának első eredményét, egy restaurált Ikarus 66-ost. Az autóbuszt a múzeum egy méhészetből mentette meg, a restaurálásnak köszönhetően visszanyerte eredeti állapotát, így sikeresen megszerezte az oldtimer minősítést, de ami ennél is fontosabb, hogy immáron teljesen üzemképes!

Az intézmény arról tájékoztatta a Vezesst, hogy a felújított járművel lényegében „megalakult” a Közlekedési Múzeum nosztalgiabusz flottája, amelyet a Faros mellett egy időközben beszerzett 311-es és egy szintén mostanra restaurált 211-es Ikarus autóbusz alkot. A Közlekedési Múzeum célja, hogy az utcaképet egykor meghatározó ikonikus régi járműveket nemcsak múzeumban állva, kívülről lehetne megcsodálni, hanem azok közül néhány nosztalgiamenetekre is alkalmasak lenne. Ilyen járműparkja a Közlekedési Múzeumnak korábban soha nem volt.

Mindig nagy öröm egy múzeumnak, amikor gyarapíthatja gyűjteményét, a Közlekedési Múzeum számára pedig nem is lehetne nagyobb érték talán egy Faros Ikarusnál, ami a nemzeti ipar- és közlekedéstörténet egyik szimbóluma, a hazai formatervezés egyik kiemelt darabja” – mondta el Vitézy Dávid, az intézmény főigazgatója.

A kormány május 31-i határozatában összesen 6 milliárd 674 millió forinttal támogatta a Közlekedési Múzeum gyűjteményének restaurálását, a nemzeti kulturális műszaki és közlekedési örökség megmentésének öt évre szóló programját. A forrásból a Közlekedési Múzeum több mint száz kiemelt értékű nagyjármű és számtalan további műtárgy, például modellek, egyenruhák, térképek restaurálását és beszerzését végezheti el. A program első kézzelfogható eredménye az a Faros Ikarus, amit hétvégén az Ikarus minifesztivál keretében az érdeklődők is megtekinthetnek. ( Részletek itt )

Méhészbuszból oldtimer

A Közlekedési Múzeum új Ikarusa a talán legnépszerűbb és legszebb magyar autóbusztípus utolsó tíz legyártott példányának egyike. Az Ikarus 66-os a vidéki autóbuszállomások, autóutak legjellemzőbb példánya volt mintegy két évtizeden át, a nyolcvanas évek elejéig, egyben a legkényelmesebb és leggyorsabb autóbusz is bizonyult a hazai utakon akkoriban. A múzeum Farosát 1973. április 3-án helyezték üzembe a székesfehérvári, 14. számú Volán vállalatnál, az évtized végén a MEZŐGÉP Vállalat egri gyáránál közlekedett, majd 1982-től a Kisegítő Foglalkoztató Iskola és Nevelőotthon autóbuszaként szolgált, egészen 1983. március 16-i forgalomból való kivonásáig. Ezt követően a Farost egy méhész használta.

Az oldalán a kaptárak felhelyezésére alkalmas pontokat alakítottak ki, valamint kiszerelték a jármű üléseit is.Szerencsére a jármű fontosabb fődarabjai, így motorja, a váltója, illetve a teljes műszerfali egysége azonban épségben maradtak, így látszólagos rossz állapota ellenére a múzeumi szempontoknak megfelelően jól restaurálható volt. (A méhészek nagyon jól tudnak vigyázni a teherautókra és buszokra, jó példa minderre ez a Csepel-Jelcz teherautó is). A Közlekedési Múzeum még 2016-ban vásárolta meg az autóbuszt. Aprólékos és hiteles restaurálása mintegy másfél évet vett igénybe. A jármű visszanyerte eredeti állapotát, üzemképességét, illetve az oldtimer minősítést is megkapta.

Az Ikarus-örökség

A múzeum szándékosan nem megvenni szeretett volna egy már működő, felújított járművet egy másik cégtől, ahol ezek már méltó körülmények között használatban vannak, hanem meg szeretett volna menteni az enyészettől egy példányt a hazai formatervezés egyik kiemelt értékéből” – olvasható a Közlekedési Múzeum közleményében.

A Közlekedési Múzeum az Ikarus-örökség közintézményi, múzeumi megőrzését is felvállalja. 2016-ig csupán egy darab Ikarus 556-os autóbusza volt. Az intézmény 2016 óta megkezdett gyűjteményfejlesztési azonban egyik legfontosabb célkitűzése a hazai autóbusz- és vasúti járműgyártás nemzetközileg is jól ismert gyártmányainak megmentése, ebben kiemelt figyelmet kapott a az Ikarus-örökség ápolása, műtárgyak megmentése, a gyűjtemény gyarapítására. De nemcsak a járművekre figyelnek, hanem múzeumként a kapcsolódó archívumi anyagok, történetek, rajzok közintézményi keretek között való méltó megőrzésére is. Az Ikarus műszaki tervtárának mikrofilmmásolatai is bekerültek nemrég a Múzeumba, ezek feldolgozását és digitalizálását is megkezdik, majd a feldolgozás során, illetve az új Közlekedési Múzeumban ezek hozzáférhetőségét, kutathatóságát is biztosítják majd.

Mindezek mellett a múzeum szorosan együttműködik az Ikarus-örökséget szintén fontosnak érző számos hazai céggel, szervezettel és gyűjtővel. Az augusztus 28-29-i hétvége a Közlekedési Múzeum leendő otthonában, az egykori Északi Járműjavítóban már ezt a partnerséget is szépen reprezentálja, ugyanis a BKV Zrt., a Volánbusz, az LKK (Légiközlekedési Kulturális Központ) és a Lanta Kft. is elhozza buszait az egykori Dízelcsarnokba.

Ikarus-hétvégén debütál a Faros az Északiban

Az Ikarus-rajongók a Faros mellett tucatnyi régi Ikarus busszal találkozhatnak a nyár utolsó hétvégéjén, a X. Kőbányai út 30. szám alatt található Északi Járműjavító Dízelcsarnokában. Ezúttal a régi magyar autóbuszok régi magyar mozdonyokkal találkozhatnak, ráadásul a két programot egyetlen jeggyel lehet most megnézni. A járművek a Volt egyszer egy Északi… a történet folytatódik című időszaki kiállítással együtt tekinthetők meg, külön jegy váltása nélkül. Jegyet a helyszínen, illetve a jegy.kozlekedesimuzeum.hu honlapon lehet vásárolni a rendezvényre.