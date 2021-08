Az USA-ban működő cég olyan világjáró furgonnal állt elő, ami mindenkit álmodozásra hív. Ki ne akarna kis időre kicsit kiszállni a mókuskerékből, hogy olyan helyeket fedezzen fel a világon, ahol még a Google térképfotózós autója sem járt eddig?

Ennek a kékesszürke Mercinek az sem jelent akadályt, ha elfogy a kerekei alól az aszfalt. A Vansmith szakijai ugyanis megemelték a hasmagasságát, illetve off-road papucsokat szereltek fel a szolid kis városi gumiabroncsok helyére. Az összkerékhajtás gyári, ahogyan a furgon orrában dolgozó hathengeres, 3.0 literes, 188 lóerős OM642-es dízelmotor is az. Az utastere azonban már közel sem nevezhető sztenderdnek. A mindössze két személy létezésére berendezett személyszállító Sprinterben egy erdei bungaló hangulatát teremtették meg. A tető fa borítást kapott, de a beépített bútorok is olyan hatást keltenek, mintha fadeszkákból építették volna meg őket.

A puritán és egyszerű stílus ellenére a 21. századi technikának is jutott hely a Sprinter fedélzetén: a minikonyhában 85 literes hűtő, illetve mosogató tál is beépítésre került. A hátsó traktusban pedig kétszemélyes ágy, alatta pedig egy nyitott polcos szekrény kapott helyet. Pakolni természetesen nemcsak ide lehet, mert a konyhaszekrényben és a jármű oldalára szerelt tárolókban is bőségesen akad hely. Így egy kisebb expedíció is könnyedén abszolválható ezzel a járgánnyal. A nagyobb rakományok, így például gumicsónakok szállítására pedig a tetőcsomagtartó áll rendelkezésre, amelyet a hátfalra szerelt létra segítségével lehet megközelíteni. A tetőn kapott helyet a 210 W teljesítményű napelem rendszer is, amely ellátja a szükséges árammal az utastérbe épített energiafaló berendezéseket.

Hogy a világ legeldugottabb helyein is el lehessen vele közlekedni, csőrlővel és kiegészítő lámpasorral is ellátták a Sprintert. Az összkép tekintetében tehát kifejezetten biztató lett a végeredmény. Ráadásul az a jármű még az ökotudatos vásárlókat is képes megszólítani, ugyanis a cég szerint berendezéséhez olyan anyagokat használtak, amelyek előállítása kevesebb szén-dioxid kibocsátással járt a szokásosnál. Ez a világjárós Sprinter tehát nagyon rendben van, az ára viszont kevésbé, ugyanis 142 ezer dollárba, vagyis átszámítva 42 millió forintba kerül. És ebben az összegben még a WC sincsen benne. Azt hiszem erre mondják, hogy semmi sem lehet tökéletes.