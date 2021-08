Az egykori MÁVAUT Szabolcs utcai telephelyén készült el 1968 végén az az emeletes busz, amely jelenleg felújítás alatt áll a Volánbusz műhelyében. A ritkaság számba menő autóbuszt az Autóközlekedési Tröszt megrendelésére építette meg a 20. számú Autóközlekedési Vállalat (AKÖV) Enyedi László főmérnök és Nagy Sándor mérnök vezetésével. Születésükkor az emeletes buszok olyan ritka látványnak számítottak hazánkban, mint a fehér holló.

Ekkortájt egy emeletes városi busz építése még inkább kísérleti megoldásnak számított. A döntéshozók elsősorban angol és német mintára a nagyvárosi közlekedési zsúfoltságot kívánták enyhíteni ilyen autóbuszokkal, mivel az emeletes buszok több embert képesek elszállítani, mint az egyszintes szóló buszok, de kevesebb helyet foglalnak el az aszfalton.

A MÁVAUT emeletes autóbuszt két darab Budapesten közlekedő Ikarus 556-osból építették meg. Az egyik a GA 81-16, a másik pedig a GA 81-17-es rendszámmal rótta a főváros útjait. Az alsó részt az utóbbiból, a felsőt pedig előbbiből csinálták meg. Éppen ezért régebben “Bikarusznak” is becézték ezt a különleges járművet. A korabeli sajtóhírek szerint a busz 1968 novemberében már készen volt, ekkor tették meg vele az első próbafutásokat. Hivatalos sajtóbemutatójára azonban csak 1968. december 21-én került sor Budapesten. Egyes sajtóorgánumok eleinte az “első magyar emeletes buszként” emlegették az újdonságot, de ezt a címet valójában már 1912-ben megszerezte gyártmányával az aradi MARTA-gyár.

“Az autóbusz 180 lóerős motorral működik, hosszúsága csaknem 11, szélessége 2,5 m, magassága pedig 4,25 mé­ter. Az alsó szinten 36, az emele­ten pedig 28 utas foglalhat helyet. Az utasáramlás itt is egy irá­nyú, az ülőkalauz helyét a hátsó peronon, a lépcső alatti részen helyezték el, ahol jelzőlámpa mutat­ja, hogy az emeleten levő ülések közül még hány szabad” – adta hírül a Népszabadság a bemutató kapcsán. Az alsó szinten ugyanakkor még 36 állóhely is rendelkezésre állt, így a jármű teljes befogadóképessége elérte a 100 főt. Bár napjaink emeletes buszai alacsony padlósak, vagy legalább részben alacsony padlósak, ez nem volt igaz a MÁVAUT emeletésére, mivel eredetileg az Ikarus 556-os típus sem volt ilyen kialakítású.

Az utasáramlást hátul, illetve elöl is segítette egy-egy lépcső, amely összekapcsolta az alsó és a felső szintet. Az újdonsággal a sajtó képviselői tehettek egy kört és ezen az úton Tapolczai Kálmán, az Autóközlekedési Tröszt akkori vezérigazgatója árult el további érdekességeket az emeletes autóbuszról. A próbaút során kifejtette, hogy bár a prototípusban még a Járműfejlesztési Intézet (JáFI) által kifejlesztett hathengeres, DL-619-es Csepel-erőforrás dolgozik, a sorozatgyártású példányoknál már inkább az MAN-licenc alapján gyártott Rába D2156-os dízelmotorokat építették volna be. A Közlekedés című folyóirat a sofőr egyik első tesztpilótáját, Nagy Lászlót is megszólaltatta. Ez alapján elmondható, hogy a busz vezetése rendkívül könnyű volt, állítólag könnyebb volt vezetni, mint egy személyautót, az olajrásegítésű szervokormánynak köszönhetően. A magas karosszéria ellenére az autóbusz nagy kanyarstabilitással rendelkezett, mivel az autóbusz építésénél nagyobb légrugókat alkalmaztak. Az autóbusz maximális sebessége 60-64 km/óra volt.

A MÁVAUT emeletes autóbusza 1968. december 31-én állt volna forgalomba Pécsett, egyes lapok ugyanakkor 1969 januárját jelölték meg a debütálásra a baranyai megyeszékhelyen. Annyi bizonyos, hogy egészen 1976 júniusáig szállította az utasokat a 12. számú AKÖV üzemeltetésében a pécsi Kossuth tér és Fehérhegy, majd a Kossuth tér és Uránváros kö­zött.

A Regés Ikarus Autóbusz Szakgyűjtemény gyűjtése szerint ezután a balatonvilágosi Volán-üdülőben 1982-ig presszóként használták. Ott végül leselejtezték és bontóba került, de egy bizonyos Marozsán Viktor megmentette a lángvágótól azzal, hogy megvásárolta a járművet. A busz 2001-ig az ő tulajdonában volt, majd Antal Gáborhoz került. 2009-ben eladták, mert a Pécs Kulturális Főváros projekt kapcsán felmerült a felújításának lehetősége. Ebből végül nem lett semmi, ezért 2012-ben Antal Gábor visszavásárolta. Az emeletes MÁVAUT busz sorsa végül tavaly rendeződött, amikor a Volánbusz megvásárolta azzal a céllal, hogy felújítsa és később nosztalgiabuszként üzemeltesse.

A társaság nemrég olyan videót tett közzé, amelyen látható, hol tart éppen az autóbusz restaurálása. A jármű igazi kuriózum, ugyanis bár tervezték a sorozatgyártását, erre végül nem került sor, így mindössze egy darab készült belőle.