Kínában állítólag nem ritka, amikor apa és fia, vagy férj és feleség váltja egymást a kormány mögött egy-egy fuvarfeladat teljesítése érdekében. A kínai Dongfeng Liuzhou Chenglong nemrég olyan csőrősről rántotta a leplet, amiben a hosszabb távú utak gond nélkül abszolválhatók, hiszen minden megtalálható benne, amire egy embernek manapság szüksége lehet. A T7L egyelőre csak egy koncepciójármű, ám a fogadtatása nagyon kedvező volt, így az is lehet, hogy szériagyártásban fog készülni. Érdekessége, hogy lakóteherautóként van regisztrálva, vagyis jóval több extrával rendelkezik egy mezei nyerges vontatóhoz képest.

Oldalról nézve a T7L éppen olyan, mint egy amerikai csőrős, ami feltűnően nagy hálófülkével büszkélkedhet. A jármű kabinja 75 centiméterrel hosszabb az alap változatnál ennek köszönhetően a fülke hátsó traktusában lehetőség nyílt egy olyan fekvőalkalmatosság beépítésére, amely nappal kanapéként funkcionálhat, de éjszaka akár 1,5 méter szélesre is bővíthető. Természetesen efölött rendelkezésre áll egy vékonyabb matraccal ellátott ágy is, így nemcsak a sofőr, hanem kísérője is megfelelő körülmények között hajthatja álomra a fejét. A felső ágy azért keskenyebb, mert a fülke felső részében kapott helyet több kényelmi berendezés. Ezek közé tartozik például mikrohullámú sütőt és a vízforralót is magában foglaló szekrény.

Ez azonban még semmi ahhoz képest, ami a sofőr mögé került beépítésre. A vezetőülés mögött ugyanis egy olyan fülke van, amiben WC, illetve zuhanyzó is megtalálható. Ez azért nem számít gyakori megoldásnak egy csőrősnél, pedig határozottan van létjogosultsága. A zuhanyfülke mellett pedig egy minikonyhát alakítottak ki amiben indukciós főzőlap és mosogatótálca is rendelkezésre áll. Vagyis akár egy könnyebb meleg ételt is el lehet készíteni a T7L fedélzetén, ha valakinek úgy tartja kedve. A hideg italok és az ételek hűtéséhez pedig egy hűtőládát építettek be, amit az utasülés mögött a falból kihajtható asztalka alatt helyeztek el.

A T7L tehát minden földi jóval kényezteti az utasait, amennyire csak a körülmények lehetővé teszik. A komfort mellett pedig a hajtásláncra sem lehet panasz a csőrőst ugyanis a Dongfeng-Cummins 14 literes, 600 lóerős, 2750 Nm-res nyomatékú dízelmotorja mozgatja. Az erőforráshoz retarderrel kiegészített ZF gyártmányú, 14 sebességes váltó csatlakozik. Egy ilyen csőrőssel azért egészen más hosszú időn át távol lenni az otthontól, hiszen a T7L lényegében maga az otthon.