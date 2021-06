Külsőre nem sok mindenben változott az olaszok sikerfurgonja, ám belül teljes modernizáláson esett át a Ducato. Emellett fejlett vezetőtámogató rendszereket is kapott, amelyek nagyobb biztonságot nyújthatnak a fedélzeten utazók számára.

A látványos változások közé tartozik, hogy a műszeregység teljesen digitális lett. A 10 colos színes kijelzőn a vezetési adatok mellett ezentúl akár a 3D-s TomTom navigáció képe is megjeleníthető. Az infotainment és a multimedia rendszer kezelésére 7 colos színes érintőképernyő szolgál, amely a műszerfal középső részén kapott helyet. Ehhez Apple és Android rendszerű okostelefonok egyaránt csatlakoztathatók. A műszeregység mellett megújult a multikormány, újjászülettek az ajtópanelek és a sebességváltó kar is. A műszerfalon helyet kaptak az automata klímaberendezés kapcsoló gombjai is.

Teljesen új műszerfal vár a sofökre.

A vezetéstámogató rendszerek terén is jelentős előrelépést értek el a Ducatónál. A modell ugyanis már 2. szintű autonóm vezetésre képes, az aktív sávtartó, az adaptív tempomat, az automatikus vészfékasszisztens, valamint a holttérfigyelő rendszernek köszönhetően. A vezetéstámogató rendszerek olyan fejlesztésekkel egészülnek ki a Ducato esetében, mint a párhuzamos és merőleges irányban történő parkolást segítő asszisztens, a vontatmány stabilizáló asszisztens, valamint a keresztszél asszisztens.

A Ducato belső terét úgy gondolták újra, hogy kezelése minél egyszerűbb és sofőrbarátabb legyen. Ennek megfelelően már a modellnél is elérhető a kulcs nélküli indítás, az elektromos szervokormány, valamint az elektronikus parkolófék. A gépjármű vezetőt pedig több USB-A és USB-C típusú töltőaljzat veszi körül, de egy 230 V-os csatlakozó is rendelkezésre áll a laptopok töltéséhez. Ennél is fontosabb azonban, hogy a Ducato immáron automata szintszabályozással készül, ami lehetővé teszi a rakodóperem mélyebbre süllyesztését is, ezáltal pedig könnyebb lehet a bepakolás a raktérbe.

A motorkínálatot a Multijet3 típusú blokkok alkotják, amelyek 120,140,160 és 180 lóerős teljesítményszinteken érhetők el. Az Euro 6D-Final emissziójú erőforrásokhoz új, továbbfejlesztett hatfokozatú manuális sebességváltó, illetve kilencfokozatú automata sebességváltó társítható. A leggyengébb motor ugyanakkor csak kézi váltóval rendelhető.

A megújult Ducatónak a digitális szolgáltatások terén sem lesz szégyellnivalója, a modell ugyanis immáron fejlett flottakezelő és távdiagnosztikai rendszerekkel készül. Ezen a téren a jövendőbeli üzemeltetőknek mindössze egy, a “Uconnect” szót kell megjegyezniük. Ez egy olyan okostelefonos alkalmazás, amelynek segítségével bárhonnan, bármikor leellenőrzihetik a flottában dolgozó Ducatók státuszát, különös tekintettek a futásteljesítményre, az üzemanyag-felhasználásra, valamint a lehetséges hibaüzenetekre. Hasznos újítás még a My Wifi funkció is, amelynek során a Ducato fedélzeti modemje akár vezeték nélküli internet hotspotként is működtethető, lehetővé téve legalább 8 készülék csatlakoztatását.

Az új, 2021-es modellévet képviselő Ducato már rendelhető a kereskedésekben. A belépő modellnek a leggyengébb motorral szerelt, rövid tengelytávolságú, 8 köbméteres raktérrel rendelkező dobozos furgon tekinthető, amelyért nettó hétmillió forintot kérnek el. A legnagyobb 4035 mm-res tengelytávolságú, 180 lóerős motorral szerelt, 17 köbméteres raktérrel rendelkező variáns pedig nettó 10 millió forintba kerül.