A Mercedes-Benz Actrosról 1996-ban rántották le a leplet a hannoveri IAA haszonjármű kiállításon. A modell jelenleg a negyedik generációnál jár és egészen mostanáig csak dízelmotorokkal gördült le a gyártósorról. A Daimler nemrég bejelentette, hogy június 30-án, azaz két hét múlva bemutatják a sorozatgyártású elektromos Actrost. Ezzel pedig hozzávetőlegesen egy ötéves fejlesztési periódus zárulhat le a modell történetében.

Az első elektromos teherautót még 2016-ban mutatta be a Mercedes-Benz, majd két évvel később kisebb tesztflottát hoztak létre a disztribúciós áruszállításra fejlesztett eActrosokból, amelyeket aztán különböző területeken tevékenykedő üzemeltetők vettek át tesztelésre. A Daimler az elmúlt 2-3 évben kapott visszajelzéseket folyamatosan gyűjtötte és ezek alapján kisebb-nagyobb módosításokat hajtott végre az eActroson. A 10 darab tesztjármű között 18 és 25 tonnás változatok egyaránt megtalálhatók voltak. Az üzemeltetők többek között hűtött áru, konténerszállító és tartálykocsis kivitelű eActrosokat is tesztelhettek Németország mellett Svájcban, Belgiumban és Hollandiában.

A sorozatgyártású példány elkészítése előtt a mérnököknek számos tesztet kellett végrehajtaniuk. Mivel a dobozos felépítmény hűtőegysége, valamint a vezetőfülke légkondicionálója is elektromos működtetésű, ezért extrém melegben is próbára kellett tenni az eActrosokat. Sor került emellett a hidegben történő tesztelésre, hogy fény derüljön arra, hogyan bírják az akkumulátorok a megpróbáltatásokat zordabb időben is. Az eActrosokat emellett belső zajmérésnek és elektromágneses kisugárzási mérésnek is alávetették egy erre a célra kialakított tesztüzemben.

A Daimler szerint mind a felhasználói visszajelzések, mind pedig a tesztek azt igazolják, hogy az eActros készen áll a sorozatgyártása. Emellett nemcsak a disztribúciós kivitelben, hanem a nyerges vontatós kialakításban gyártásba kerülhet, ami azt jelenti, hogy a nyár közepétől már egy komoly versenytársat kap a DAF elektromos nyerges vontatója, amely jelenleg az egyetlen sorozatgyártású elektromos nyerges vontatónak számít Európában.