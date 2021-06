A sport- és hobbilovak nemzetközi szállítása nem egyszerű feladat. A több millió eurót érő, rendkívül értékes paciknak ugyanis biztonságos és kényelmes raktérben kell utazniuk úgy, hogy a lehető leggyorsabban elérjék úti céljukat. Egy hosszabb utazás ugyanis legalább annyira megterhelő a lovaknak, mint az embereknek, és nem csak azért, mert állva kell utazniuk. A lószállító járműveknek ugyanakkor a lehető legmagasabb kényelmi szintet kell nyújtaniuk a tulajdonosok számára is.

Hazánkban nemrég két új, TGX-alapokra épített lószállítót adtak át, amelyek már messziről felismerhetők egyedi megjelenésüknek köszönhetően. A 26.430-as alvázzal rendelkező modellt a holland Roelofsen lószállító felépítményével látták el, míg a 26.510-es egy vezetőfülkével egybenyitott lakóteret kapott a lébényi Inter Hourse Truck Kft. jóvoltából. Ennek ellenére ez is alkalmas lószállításra, csak egyszerre kevesebb pacit tud magával vinni. A jármű központi része a mellső és a hátsó tengely között kialakított nappali, amely kétoldalt kiszélesíthető. Ezen a részen teljesen felszerelt konyha, asztal, valamint egy kanapé is helyet kapott.

A nappali mögött egy zuhanyzós fürdőszoba, valamint egy kiemelhető tetejű hálófülke található. Ezenkívül a vezetőfülkében az üléstámlák ledöntése után távirányítással leereszthető egy franciaágy, így összesen öt fekhelyet kínál a belső tér. Abban pedig mindkét új TGX megegyezik, hogy az összes elérhető kényelmi és biztonsági extrafelszerelést felvonultatja. Ezek között említhető a radaros oldalsó holttérfigyelő, az aktív sávtartó, az araszolást segítő rendszer, az integrált álló helyzeti légkondicionáló, a 12,3 colos, digitális műszerpanel és multimédiás kijelző, valamint a teljesen LED-es külső világítás is. A sofőr munkáját segíti az immáron nemcsak domborzatot, hanem infrastruktúrát is figyelembe vevő sebességszabályozás is.

„A lószállító modell már 16 ezer kilométert futott, míg a lakórészes jármű 1500-at. Ez alapján úgy látjuk, hogy az új generációs TGX üzemanyag-fogyasztása 10-15 százalékkal jobb az elődjéhez képest. Továbbá a kormányzástól a kezelőelemekig minden sokkal korszerűbb, illetve az előnyére változott a fülkében, így ezek kevésbé vonják el a figyelmet a vezetéstől” – emelte ki Lengyel Róbert, a Horse Trans Cargo Kft. tulajdonosa. Hozzátette: sokat javult az új modellek fordulékonysága az elektrohidraulikus rásegítésű kormánynak köszönhetően.

Egy ekkora monstrumnál, amiben hosszabb-rövidebb ideig lakni is lehet, kulcsfontosságú a megfelelő légkondicionálás. Az álló helyzeti klíma azonban akár több mint 10 órán keresztül is működtethető a motor járatása nélkül, egyenletesen fenntartva az eredetileg beállított hőmérsékletet.