Bár a Volánbusz eddig is rendszeresen fertőtlenítette az autóbuszait és az utasváró létesítményeit, ettől függetlenül újabb eljárással bővült a közlekedési társaság eszköztára. A vállalat ezentúl új, nanotechnológiás felületkezelési eljárást alkalmaz a buszok utasterének fertőtlenítésére, aminek az az előnye, hogy legalább egy éven át tartó védelmet alakít ki, ezáltal a takarítások között is óvja az utasok és a Volánbusz munkavállalóinak egészségét. Mindez azért jó hír, mert a járványügyi helyzet enyhülése miatt ismét egyre többen utaznak a Volánbusz járművein.

A fotokatalitikus higiéniai felületkezelést 176 darab autóbuszon végezték el, amelyek a legforgalmasabbnak számító budapesti agglomerációban közlekednek nap mint nap. A higiéniai bevonat, a társaság közlése szerint molekuláris szinten épül be az autóbuszok utasterében használt anyagokba, így például a fémbe, a fába, a textilbe, üvegbe, vagy műanyagba. Mihelyst ezeket a felületeket fény éri, akkor végbe megy a fotokatalízis, ami elpusztítja a baktériumokat és vírusokat. Ennek leginkább az utasok által gyakran érintett felületeken, így például a kapaszkodókon van kiemelt jelentősége. A fotokatalitikus felületkezelés további előnye, hogy légtisztító hatással bír, ezáltal a buszokban kellemesebb és egészségesebb levegő uralkodhat. Az eljárásról az alábbi videó enged rövid bepillantást.

A koronavírus-járvány magyarországi megjelenése óta a Volánbusz több mint 246 ezer liter felületfertőtlenítő szert használt fel a különböző tisztítási feladatok elvégzéséhez. Kézfertőtlenítőből, fertőtlenítő hatású folyékony szappanból összesen csaknem 78 ezer litert biztosított, a szájmaszkok különböző típusaiból pedig már 844 ezernél is többet osztott ki munkavállalóinak. Az állomásokon országszerte 700 érintésmentes kézfertőtlenítő-adagoló szolgálja az utasok és a munkavállalók biztonságát.

A Volánbusz szakemberei nemcsak a Budapest-környéki buszokat, hanem az ország egész területén közlekedő autóbuszokat fertőtlenítik rendszeresen. A járművek takarítását napközben többször, illetve éjjel is elvégzik és ennek során vírus és baktériumölő fertőtlenítő szerekkel takarítják a buszok utasterét. A vegyszeres tisztítás mellett ózongenerátoros eljárást is alkalmaznak. A társaság takarítási protokollja

szerint az autóbuszok javítása is csak fertőtlenítést követően kezdődhet meg, illetve a javítást követően csak újbóli takarítás után állhatnak forgalomba a járművek.

Bár a közterületen már nem kötelező a maszk, a Volánbusz, illetve más közösségi közlekedési járatokon, továbbá a zárt utasvárókban továbbra is viselni kell az orrot és a szájat eltakaró maszkot.