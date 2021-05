Ismét elektromos autóbuszt tesztelhet a fővárosi utazóközönség a Budapest belvárosában közlekedő 105-ös viszonylaton. A Mercedes-Benz legújabb akkumulátor-technológiás autóbusza, egy szóló eCitaro áll pénteken forgalomba és egészen május 28-ig, tehát jövő csütörtökig közlekedik. A zéró lokális emisszióval rendelkező autóbusz tesztje a BKK, az ArrivaBus, valamint a Mercedes-Benz hazai képviselete, az Omnibus Hungaria Kft. közös együttműködésében valósul meg.

A stílusosan e105-ös jelzéssel közlekedő autóbuszt korábban Zalaegerszegen és Kecskeméten tesztelték az utasok, most pedig a budapestieken a sor, hogy megismerjék a stuttgarti márka legfrissebb fejlesztését. A 12,135 mm hosszú és 2550 mm széles autóbusz első ránézésre éppen olyan, mint egy dízel üzemű busz, vagyis semmilyen kirívó, vagy szembetűnő különbség nem vehető észre rajta akkor, amikor begurul egy megállóba, hogy felvegye a dolgozni vagy bevásárolni igyekvő budapesti polgárokat. Ha valaki egy kicsit tovább legelteti a szemét rajta, akkor egy dolog biztosan feltűnhet, hogy sokkal, egészen pontosan 28,2 centiméterrel magasabb (3400 mm), mint a Budapesten közlekedő szóló dízel Citaro. Mindez az akkumulátorok miatt van, mivel a tetőn kapott helyet az energiatároló egységek nagy része, másik részét pedig a motorsátor helyén a jármű hátuljában helyezték el.

Van hely bőven és második ajtó előtti peron se kicsi.

Vagyis lényegében észrevétlenül bújnak meg a kocsitestben. Pedig a Budapesten vendégeskedő legújabb eCitarót már nem 10, hanem 12 darab akkumulátorral szerelték, amelyek összkapacitása eléri a 292 kWh-ot. Ez azt jelenti, hogy 49 kWh-ttal nagyobb akkumulátor-kapacitással van felvértezve az eCitaro. Mit jelent ez pontosan? Azt, hogy körülbelül egy Mercedes-Benz eVitóval (41,1 kWh) sikerült megnövelni a 2019-ben Budapesten vendégeskedő előszériás eCitaro akkumulátor-kapacitását. Ez viszont még nem a csúcs, a német gyártónál ugyanis már készülnek a második generációs lítium-nikkel-mangán-kobalt-oxid (NMC2) akkumulátorok beépítésére, amelyeket úgy is össze lehet legózni, hogy összkapacitásuk a szóló eCitaro esetében elérje a 330 kWh-ot. Ez pedig már legalább 300 kilométeres hatótávot jelenthetne.

A budapesti teszt során az autóbusz Samsung cellás, német gyártmányú Akasol akkumulátorait éjszakai töltéssel fogják feltölteni a tavaly Debrecenben használt Heliox Fast típusú, 40 kW-os mobiltöltővel. Ahogy korábban említettük, az akkumulátorokat annyira észrevétlenül rejtették el, hogy az utastér elrendezése teljesen megfelel a városi buszoknál elvárt, illetve megszokott kialakításnak. Az utasok három elektromos működtetésű ajtón szállhatnak fel az autóbuszra, amelynek utasterében 30+1 ülés, illetve 41 állóhely rendelkezésre. A második ajtóval szemben ugyanakkor egy kerekesszékkel közlekedő utaztatására is lehetőség van a 300 kg teherbírású, kihajtható rámpának köszönhetően. A Mercedes-Benz tervezői a családokra is gondoltak éppen ezért a második ajtóval szemben egy-egy lehajtható, anya-gyerek ülést is beépítettek.

Jöhetnek az elektromos városi buszok A Fővárosi Közgyűlés 2019-ben fogadta el a Budapesti Mobilitási Tervet. Ennek egyik fontos célkitűzése a modern, környezetbarát járművek használata a fővárosi közösségi közlekedésben. Az elmúlt időszakban a Budapesti Közlekedési Központ több alkalommal is tesztelt teljesen elektromos hajtású buszokat az ArrivaBusszal és a BKV Zrt.-vel együttműködésében. Az Európai Bizottság által meghirdetett Zöld Megállapodás 2050-ig karbonsemleges Európai Uniót vízionál. A stratégiai célkitűzéseknek megfelelően a Budapesti Mobilitási Terv a buszágazatban a zéró emissziós járművek beszerzését preferálja: trolibuszokét és elektromos buszokét, így a fővárosi járműtesztre az EU célkitűzésével összhangban kerül sor. A magyar kormány döntése értelmében 2022-től csak elektromos buszokat lehet forgalomba helyezni a 25 ezernél nagyobb lélekszámú településeken. A legfrissebb közlönyben közölt adatok alapján elmondható, hogy a kormány 800 milliárd forintra növelte az elektromos buszok beszerzését támogató alapot. A támogatás igénylésére 2022. március 31-ig van lehetőség a közlekedési társaságoknak – szúrta ki a Portfolio.hu.

Az autóbusz utastere világos és szellős, dacára annak, hogy a City Eco Star üléseket javarészt 2+2-es elrendezésben építették be. Mindez a széles közlekedőfolyósnak, a második ajtónál lévő nagy peronnak, valamint a jobb oldalon, az első és második ajtó között alkalmazott másfeles üléseknek köszönhető. A jármű belső tere légkondicionált: az utastér hűtéséről egy CO2 hűtőközeges, automata klímaberendezés gondoskodik, de a vezetőteret is felszerelték egy külön klímával. Az autóbuszon utazok komfortérzetét tovább növeli a vezetőfülke mögött elhelyezett színes, digitális utastájékoztató, de a fedélzeten 13 darab UBS-töltőpont is rendelkezésre áll.

A 20 tonnás össztömeggel rendelkező járművet két darab, egyenként 170 lóerős (125 kW) csúcsteljesítményű villanymotor hozza mozgásba. A 485 Nm nyomatékú elektromotorokat a hátsó ZF AVE 130-as típusú tengelynél, a kerékagyak közelében építették be. A sofőr kényelmes, Grammer MSG 90.6 típusú kifordítható, fűthető és szellőztethető vezetőülésben foglalhat helyet és munkáját olyan vezetéstámogató rendszerek segítik, mint vészfékasszisztens (BAS), billegés ill. bólintáscsillapítás (WNR), valamint az oldalvédelmi asszisztens. Legutóbbi debreceni tesztünknél bebizonyosodott, hogy az elektronikus kormányrásegítésnek köszönhetően az autóbusszal könnyen lehet manőverezni a szűkebb helyeken a jármű fordulóköre pedig nem haladja meg a 21,21 métert.

Az autóbusszal hétköznapokon a reggeli és a délutáni csúcsidőben, hétvégén pedig egész nap, a menetrendi indulások szerint lehet találkozni a 105-ös vonalán a következő egy hétben. A jármű tartózkodási helye a BKK FUTÁR rendszerében percre pontosan nyomon követhető. Az e105-ös jelzéssel közlekedő autóbuszon az utazás ingyenes, így bárki kipróbálhatja a jövő autóbuszát.