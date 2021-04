Pont egy éve annak, hogy a Volvo Group és a Daimler szándéknyilatkozatot írt alá egy közös vállalat létrehozásáról. A svéd és a német gyártó egy év elteltével elérkezettnek látta az időt, hogy újabb részleteket áruljon el az együttműködésről, éppen ezért Martin Daum, a Daimler Truck AG vezérigazgatója és Martin Lundstedt, a Volvo Group vezérigazgatója csütörtökön közös, online sajtótájékoztatott tartott, amin a Cellcentric-kel, vagyis a vegyesvállalattal kapcsolatos jövendőbeli elképzelésekről is beszámoltak. Mint ismeretes a Cellcentric-et üzemanyagcellák fejlesztésére és forgalmazására hozták létre.

Az eseményen a két vezető egyetértett abban, hogy a tisztán elektromos hajtású és a hidrogén alapú üzemanyagcellás teherautók nem egymás versenytársai, hanem éppen ellenkezőleg, egymást kiegészítő megoldásoknak tekinthetők. Az akkumulátor-technológiás teherautók elsősorban városi, vagy regionális, míg az üzemanyagcellások elsősorban a távolsági áruszállításra lehetnek ideálisak. „A hidrogén üzemanyagcellás elektromos teherautók kulcsfontosságú szerepet kapnak a jövő széndioxid-semleges szállítmányozásában. Az akkumulátor-technológiás hajtással együtt véve pedig az üzemeltetők valóban karbonsemleges módon fuvarozhatnak a jövőben” – hangsúlyozta Martin Daum, a Daimler Truck AG vezérigazgatója. Hozzátette, hogy az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) haszonjárműves bizottságának vezetőjeként azt látja, hogy az iparág teljesen elkötelezett a károsanyag-kibocsátás csökkentés irányában.

„Közös érdekünk, hogy a Párizsi Éghajlatvédelmi Egyezmény céljait elérjük, és legkésőbb 2050-re karbonsemlegesek legyünk. A célok eléréséhez azonban nagyobb együttműködés szükséges a magán és az állami szektor résztvevői között a szükséges technológia és infrastruktúra kifejlesztése érdekében. Éppen ezért közös fellépésre kérjük fel a jogalkotókat és kormányokat világszerte, hogy segítsenek az üzemanyagcellás technológia sikeres térhódításában.”- hívta fel a figyelmet Martin Lundstedt, a Volvo Group vezérigazgatója, utalva ezzel arra helyzetre, hogy az Európai Unióban jelenleg alig 150 nyilvános hidrogén töltőállomás áll rendelkezésre és ezek többsége Németországban, illetve a Benelux-államokban található.

Cellcentric

2021. március elején Cellcentric néven vegyesvállalatot alapított a Volvo Group és a Daimler Truck AG. Ez gyakorlatilag a svéd gyártónak került pénzébe, hogy hiszen 0,6 milliárd euró értékben 50 százalékos részesedést szerzett a már létező Daimler Truck Fuel Cell GmbH vállalatban. Túlzás nélkül állítható, hogy a két vállalat együttműködését fokozott figyelem övezi, hiszen a Volvo birtokolja a Renault Trucks-ot is, tehát az együttműködés nem is kettő, hanem akár három márkára is kiterjedhet. A közös vállalatban már több mint 300 szakértő dolgozik a németországi Nabern, valamint a kanadai Burnaby városában. A Cellcentric eddig körülbelül 700 szabadalommal rendelkezik, amelyek bizonyára tovább fognak bővülni a közel jövőben.