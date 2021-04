A bővítés eredményeképpen a társaság nehézkategóriás nyerges vontatóparkja egytől-egyig Euro Vie károsanyag-kibocsátási szintet teljesítű járművekből fog állni – tájékoztatta a Vezesst a Waberer’s cégcsoport. A társaság összesen 250 darab új generációs Volvo FH, illetve 190 darab faceliftes Renault TCK Evolution vásárol, amelyek a Waberer’s-Szemerey Logisztika, valamint a Waberer’s International leányvállalatoknál fognak forgalomba állni.

A Volvo FH modellek 460 lóerős, 2600 Nm nyomatékú Turbo Compund dízelmotorokkal, XL-es fülkével, teljes biztonsági csomaggal, állóhelyzeti klímaberendezéssel, 4 darab akkumulátorral, internet elérésére alkalmas beépített érintett kijelzővel, új LED-fényszórókkal és táblafelismerő asszisztenssel érkeznek majd a göteborgi gyárból. Az új faceliftes Renault TCK Evolution modellek pedig nagyobb tartományban dönthető kormányoszlopokkal, LED-es fényszórokkal, nagyobb méretű tárolókkal, új Serenity sofőrággyal állnak majd forgalomba a Waberer’s cégcsoport színeiben.

Bár a társaságnak mindkét haszonjármű gyártóval van közös múltja, de a Volvo Trucksszal kapcsolatban elmondható, hogy 2018 óta nem érkezett ilyen nagyságrendű megrendelés sem a cégcsoporttól, sem Magyarországról, általánosan. A Renault esetében nemcsak a WSZL-lel való 20 évre visszatekintő együttműködés kapcsán, de a gyártó történetében is ez a valaha volt legnagyobb magyarországi rendelés.

„Minden eszközzel azon vagyunk, hogy élvonalbeli logisztikai szolgáltatóként továbbra is megnyugtató stabilitást és a legjobb színvonalat biztosítsuk ügyfeleink és rajtuk keresztül a vásárlók részére, ugyanakkor elsődleges számunkra az is, hogy környezettudatosság tekintetében és munkavállalóink igényeit is maximálisan szem előtt tartva hozzuk meg a legjobb döntéseket. Ez a flottafrissítés minden kiemelt szempontnak eleget tesz – egy újabb előremutató lépés a Waberer’s történetében és a megbízható alapok megerősítésében” – jegyezte meg Erdélyi Barna, a Waberer’s International vezérigazgatója.

Az új teherautók a tervek szerint 2021 második félévében állnak majd belföldi és nemzetközi forgalomba.

Kövess minket a Facebook-on!