Kölnben nap mint nap 330 autóbusz rója az utakat, amelyek összesen 770 buszmegállóban állnak meg. A 600 kilométer hosszú autóbusz-vonal hálózaton többségében még dízel buszok közlekednek, de a város célja, hogy 2030-ra valamennyit lecserélje tisztán elektromos hajtásúra. Éppen ezért néhány napon belül egy akkumulátortechnológiás MAN Lion’s City 18E áll forgalomba Kölnben, egyelőre csak teszt jelleggel. A modell szóló változatát tavaly már a budapesti utazóközönség is kipróbálhatta a hazai forgalmazó és az Arrivabus jóvoltából.

A tisztán elektromos hajtású csuklós a helyi közlekedési vállalat, a Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) leghosszabb viszonylatán, a 127-es vonalon fog utasokat szállítani menetrend szerint. A próbafutások kezdetével egy időben elstartolhat a Lion’s City 18E sorozatgyártása az MAN lengyelországi, starachowicei üzemében, ahol már 2020 októbere óta készül a szóló kivitelű elektromos változat.

Az MAN Lion's City 18E vezetőtere.

MAN Lion’s City 18E Az újdonság 18 méter hosszú (innen a neve is “Lion’s City 18E”) és összesen 120 fő szállítására alkalmas. Érdekessége, hogy három tengelye közül kettő hajtott, mivel a második és a harmadik hídnál is elhelyeztek 1-1 villanymotort. Ezek azokban nem kerékagymotorok, hanem kevésbé bonyolult felépítésű központi elektromotorok, amelyek az MAN szerint kisebb karbantartási igénnyel rendelkeznek. Az MAN Lion’s City 18E hajtásláncának állandó teljesítménye 320 kilowatt (435 lóerő), csúcsteljesítménye pedig 480 kilowatt. A villanymotorok működtetéséhez szükséges energia a 640 kWh összkapacitású akkumulátorokból érkezik, amelyek nyolc modulba építve, egytől egyig az autóbusz tetején kaptak helyet. A lítium-mangán-kobalt-oxid (NMC) energiatároló csomagok a buszgarázsokban a kombinált töltőrendszer (CCS) csatlakozójával tölthetők fel. A művelet átlagosan 100 kW, maximálisan pedig 150 kW töltőteljesítmény mellett kevesebb mint négy óra alatt végezhető el. Ahogyan a szóló változat, úgy a csuklós MAN is a városi autóbuszokra optimalizált akkumulátor-hőmérséklet felügyeleti rendszert (BMS) alkalmaz, amely minden évszakban megfelelő rendelkezésre állást biztosít. Ennek köszönhetően a Lion’s City 18E hatótávja az akkumulátorok teljes élettartama során 200, kedvező üzemeltetési körülmények között pedig akár 270 kilométer is lehet.

Az MAN már több megrendelést gyűjtött be a modellre. Az első sorozatgyártású Lion’s City 18E buszok Nürnbergben állhatnak forgalomba. A bajorországi város ugyanis 28 darab ilyen autóbuszt vásárolt, de a szóló kivitelből is vettek 11 darabot. A másik nagy megrendelő, a svédországi Uppsala városa, amely 45 darab Lion’s City 18E-t, illetve 20 darab Lion’s City 12E-t rendelt az MAN-tól. Köln után hamarosan Barcelonában is forgalomba áll egy tesztpéldány, így jó esély van arra, hogy Katalónia fővárosát is “bevegye” a német gyártó.

Az MAN tavaly 25,1 százalékos piaci részesedésre tett szert az elektromos autóbuszok piacán, de ez idén minden bizonnyal bővülni fog a Lion’s City 18E sorozatgyártásának beindításával.

