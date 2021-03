Első ránézésre teljesen átlagos csőrősnek tűnik ez a fekete Peterbilt 359-es, amit egy online aukció keretében kínálnak eladásra. Az indianapolisi hálófülkés nyerges vontató azonban több szempontból is a párját ritkítja. Egyfelől már lényegében oldtimernek tekinthető, hiszen a 44. évét tapossa, másfelől pedig 423 715 mérföld, vagyis alig 681 ezer kilométer van benne, ami figyelembe véve a korát egyáltalán nem sok. Elképzelhető, hogy a tulajdonosa csak zsömléért járt vele a boltba, de szó, ami szó, tényleg vigyázott rá. Az is igaz, hogy a modell alumíniumkarosszériával készült, ami nemcsak könnyebbé, de időtállóbbá is teszi ezt a gépet.

A fényezése ép, sem a kabinon, sem az alvázon nincs egy rozsdafolt, és a belső tér is köszöni szépen, jól van. Nem hajlandó tudomásul venni, hogy elröpült négy évtized, az ajtók belső oldaláról, valamint az ülésekről visszaköszönő bőrbevonat sérülésmentes. Mintha csak tegnap rakták volna fel. Egyedül a fülke belső hátfalán lévő borításon látszik az idő múlása, de a célnak tökéletesen megfelel a vezetőülés mögött kialakított ágy.

Érdekesség, hogy bár 1977-ben gördült le a dentoni gyár szerelőszalagjáról, ettől függetlenül még nem az új “Corvette műszerfallal” készült. Ezt éppen az említett esztendőben vezette be a Peterbilt, és azért kapta a sportautóról a becenevét, mert a műszerfal felső sziluettje éppen olyan boltíves lett, mint a korai Corvette-eké. Kapcsoló alig, kisebb-nagyobb mechanikus kijelzők viszont annál inkább megtalálhatók a műszerfalán, sőt, szinte faltól falig érnek. A fontosabbak mellé azért oda van írva, hogy mit mutat, de ugyanúgy, ahogy a repülőknél, azért ennél a Peterbiltnél is képben kell lenni, hogy pontosan melyikről, milyen értéket lehet leolvasni.

A jármű orrában egy jó öreg 400 lóerős Cummins motor dolgozik, amihez egy 13 sebességes, manuális váltó csatlakozik. Ezt így kérték új korában. De bármi mással, akár a népszerű Caterpillar 3408-as dízelmotorral is kérhették volna, mert akkortájt a Peterbilt bármilyen motor és váltó kombinációt képes volt beépíteni a 359-esbe, amit csak a megrendelő megkívánt. Talán ezért, talán másért, de meglehetősen hosszú élete volt ennek a modellnek, hiszen 1967 és 1987 között gyártották. Népszerűsége pedig máig tart, ennek köszönhetően rendre előkerülnek féltve őrzött darabok, mint például ez a Peterbilt 359M, aminek hamarosan új tulajdonosa lehet.

Igaz, ára nincs, hiszen várják a liciteket, de egy 1979-es évjáratú, alacsony hálófülkés változatért jelenleg 18 ezer dollárt, vagyis átszámítva 5,6 millió forintot kérnek.

