Az MAN Truck&Bus ausztriai leányvállalata különleges furgonról rántotta le a leplet. A Volkswagen Crafterrel azonos alapokra épülő MAN TGE 3.180 modellváltozatra gumiabroncsok helyett hernyótalpakat szereltek, amelyek lehetővé teszik, hogy a jármű a hóval borított lejtőkön, vagy sáros réteken is megállja a helyét.

Ha pedig valaki inkább aszfalton közlekedne vele, akkor sincs gond, mivel maximum egy óra alatt fel lehet rá szerelni a gyári kerekeket a lánctalpak helyett. Ehhez ráadásul nem kell felkeresni a szakszervizt, mivel a hernyótalpak adapter lemezei a felnikhez használt kerékcsavarokkal rögzíthetők a tengelyhez. És ebből már ki is derült, hogy az összkerékhajtású furgon a lánctalpakat is a saját tárcsafékeivel fékezi. A négy csatlakoztatható lánctalpas egységgel pedig körülbelül 300 kilogrammos plusz súlyra tesz szert a TGE a gumikerekes változatokhoz képest.

A tetszés szerint fel- és leszerelhető „lánctalpas csomagot” a tiroli székhelyű TrackSystems állította össze. Maga az ötlet is két tiroli furgon értékesítőtől, Thomas Koflertől és Fabian Bonorától származik. Végeredményben egy mindenen átgázolós többcélú járművet sikerült megalkotni. A speciális furgonban ugyanis alapesetben 9 ülés van (a sofőrrel együtt), tehát kiválóan használható személyszállítóként, de egyes üléssorok kivételével akár áruszállításra is alkalmassá tehető. Így például akkor is bevethető, ha egy települést vagy hotelt hosszabb-rövidebb időre elzár egy lavina, mert a fedélzetén lehetőség van élelmiszerek, gyógyszerek, vagy egészségügyi védőfelszerelések szállítására.

Az MAN szerint a hernyótalpak nemcsak erre, hanem a TGE-család valamennyi variánsára, így például a platós, vagy a dupla kabinos változatokra is felszerelhetők. Off-road terepen a 2,40 méter széles (lánctalpakkal együtt) furgon 25-50 km/órás sebességgel tud haladni. Aszfaltra azonban nem szabad így menni vele, ahhoz mindenképpen fel kell szerelni a kerekeket.

