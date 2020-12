A helyi tömegközlekedési vállalat, a Ruter; a városban jelenlegi is autonóm buszjáratot üzemeltető Holo; valamint a japán márka aktív részvételével megvalósuló projektben két kisbuszt szerelnek fel a Sensible 4 szenzorrendszerével, valamint új generációs vezérlő szoftverével. A saját járatszám (529) alatt közlekedő, hat utas szállítására alkalmas, kerekes székes rámpával is rendelkező Toyotákat az teszi különlegessé, hogy működésüket nem gátolják az olyan, látási viszonyokat rontó természeti jelenségek, mint a köd, a hó vagy az eső.

Ez a Sensible 4 mesterséges intelligenciát alkalmazó rendszerének köszönhető, amely kedvezőtlen körülmények között is képes az intelligens rendszerbe kapcsolt szenzorok működtetésére, a 3D LIDAR adatok hatékony feldolgozására. „Az autonóm mobilitás egészen addig nem terjedhet el széles körben, amíg a technológiák nem képesek a körülményektől függetlenül, nap mint nap teljesíteni. Norvégia ideális tesztkörnyezet a számunkra: ha itt működik a rendszerünk, mindenhol működni fog” – nyilatkozta a projekt indításakor Harri Santamala, a finn vállalat vezérigazgatója.

A Sensible 4 rendszerének egy másik fontos előnye a nagyobb menetsebesség. Míg a Holo jelenleg alkalmazott autonóm járművei 18 km/órával közlekednek, a Toyota Proace-ek a környező forgalmat észlelve képesek akár két-három másodpercre előre gondolkodni és tervezni. Ez elméletben lehetővé teszi, hogy akár 40 km/órával is tökéletes biztonságban haladhassanak, készen arra, hogy bármikor időben megálljanak, ha a helyzet úgy hozza. A projektben a biztonság kedvéért 30 km/órában maximálják a járművek sebességét. Ez is fontos előrelépés azonban, hiszen a forgalom átlagos sebességénél jelentősen lassabb jármű maga is baleseti kockázatot jelenthet; a megnövelt sebesség ezzel szemben kiszámíthatóbbá és egyenletesebbé teszi a közlekedést.

Az egy éven át tartó projekt első szakaszában feltérképezik a kijelölt útvonalat, valamint a norvég törvényekben előírt 500 tesztórát teljesítik a Toyota Proace-ek. Amennyiben ez a fázis sikeresen lezárul, már 2021 első negyedévében megkezdődhet az utasok szállítása.