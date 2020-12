A miniszter közölte azt is, hogy a doveri kompkikötőbe tartó kamionosoknak most már nem a közeli Manston használaton kívüli repülőterén kialakított kamionmegállóba, hanem egyenesen a kikötőbe kell menniük. Fotókkal is kiegészített Twitter-bejegyzésében hozzátette, hogy az átmeneti parkoló – ahol az elmúlt napokban folyamatosan több ezer kamionos várt a tesztelésre – szombatra kiürült.

Update on Kent lorry situation: 15,526 #Coronavirus tests now carried out. Just 36 positive results, which are being verified (0.23%).



Manston now empty and lorries should no longer head there please. pic.twitter.com/RPBC5Rsd2C