Ha most bizonyára vakarod a fejed a díj hallatán az a nem a véletlen műve. A különleges elismerést eddig 5 alkalommal nyújtották át “nyerges vontató”, “disztribúciós”, valamint “furgon” kategóriában. A díj ugyanakkor nem összetévesztendő az International Truck of the Year (IToY) plakettel, ami 1977 óta létezik.

Az Év Fenntartható Teherautója díjat tehát az IVECO újdonsága, az LNG-üzemű S-Way zsebelhette be, amelynek hajtásáról 12,8 literes, 460 lóerős Cursor gázmotor gondoskodik, amelyhez 12 sebességes Hi-Tronix automata sebességváltó csatlakozik. A jármű egy feltöltéssel 1600 kilométert tud megtenni, ami kimagaslóan jó érték a távolsági áruszállításban. Mindez gazdaságos üzemanyag felhasználásának köszönhető, a díjat ítélő zsűri szerint ugyanis 4,12 kilométerenként az S-Way mindössze 1 kilogrammnyi LNG-t fogyasztott. Ebben minden bizonnyal szerepet játszik az új fülke is, amelynek légellenállási együtthatója (cw) 12 százalékkal jobb az előző változat, a Stralis kabinjához képest.

A zsűri kiemelte az IVECO S-Way NP 460 környezetbarát működését is, mivel a cseppfolyósított földgáz (LNG) felhasználásával 95 százalékkal kevesebb szilárd-részecskét (PM), illetve 90 százalékkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki. Emellett nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása is legalább 60 százalékkal elmarad a dízelestől.

Az IVECO nem először hódítja el ezt a díjat, legutóbb 2018-ban díjazták a Cursor 13-as gázmotorral szerelt LNG-üzemű IVECO Stralist, az S-Way elődjét. A 2021-es Év Fenntartható Teherautója díj disztribúciós kategóriájában a Renault D-Wide 320 modellt, a furgonoknál pedig a Ford Transit lágy hibrid változatát választották meg győztesnek.

