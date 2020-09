Olvass tovább

A modell megőrizte korábbi előnyös tulajdonságait, így például a nagyméretű szélvédőt, valamint a nagy felületű oldalablakokat. Mindemellett több részletében is előnyére változott: új, műanyagházas visszapillantó tükröket, valamint a korábbinál némileg keskenyebb és szolidabb lökhárítót kapott. A motorkínálatban viszont egyelőre nincs változás. Az új Intourót továbbra is az OM 936-os 7,7 literes, 354 lóerős (260 kW) dízelmotor hajtja, amelyhez 8 sebességes Mercedes PowerShift automata váltó csatlakozik.

A Mercedes-Benz az Intouro esetében frissítette az elérhető vezetésbiztonsági rendszerek kínálatát is. A megújult modellhez opciósan rendelhető lesz az ötödik generációs aktív fékasszisztens (Active Brake Assist – ABA5), amit 2018-ban mutatott be a gyártó. A fejlesztés maximum 50 kilométer/órás sebességig képes állóra fékezni a járművet kritikus helyzetekben, például amikor kilép elé egy mobilozó gyalogos, vagy kigurul elé egy óvatlan kerékpáros. A fokozott gyalogos- és biciklisvédelem érdekében az új Intouróhoz is elérhető lesz a SideGuard Assist, vagyis az oldalvédelmi asszisztens, ami kanyarodáskor jelzést küld a sofőr számára, ha valaki feltűnik a holttérben. A fentiek mellett a vezető munkáját a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer is segíti az Intouróban.

A modell piaci bevezetésével kapcsolatos részletek még nem ismertek, így még nem lehet tudni, mikor tűnhetnek fel az első új Intourók az utakon.

