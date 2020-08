Olvass tovább

A koronavírus-járványra való tekintettel a BKK reggel 8 óra után is biztosítja a csúcsidei kapacitást a forgalmasabb viszonylatokon, ezzel segítve a Fővárosi Önkormányzat által javasolt csúsztatott iskolakezdés és rugalmas munkakezdés bevezethetőségét. Emellett a délutáni csúcsidőben is sűrűbben indítják a járatokat.

Az iskolákat érintő főbb vonalak, többek között a teljes metróhálózat, a nagykörúti, a kiskörúti és a budai fonódó villamosok, a Rákóczi úti tengelyen közlekedő és egyéb frekventált buszjáratok is a forgalmasabb viszonylatok közé tartoznak. A menetrendekről a BKK honlapján érdemes tájékozódni.

A Fővárosi Önkormányzat és közlekedési cégei, a BKK, a BKV és a VT-Arriva mindent megtesz azért, hogy a lehető legmagasabb szintű biztonságot nyújtsa a közösségi közlekedési szolgáltatás igénybevétele során, így a sűrűbb menetrend biztosítása mellett a járműveket, azok légkondicionáló berendezéseit, a metróállomásokat, a jegyautomatákat a lehető legsűrűbben fertőtlenítik.

Felhívja arra is a figyelmet a közlemény, hogy a biztonságos utazás érdekében ugyanakkor az utasoknak is be kell tartaniuk a járványügyi szabályokat.

A járatokat csak helyesen hordott maszkban, vagy arcukat kendővel, esetleg sállal eltakarva használhatják.

Aki a kötelezettségét az ellenőrök és/vagy utaskoordinátorok felszólítása után is figyelmen kívül hagyja, ezzel utastársai egészségét veszélyezteti, az utazási feltételek szerint akár ki is zárható a közösségi közlekedési szolgáltatásból.