Az egyedi kamionfényezés készítésével foglalkozó dán férfi elképzelhetetlen magasságokba emelte ezt a műfajt. 2016-ban második helyezést ért el a Nordic Trophy-n egy Volvo FH kipingálásával, egyes munkáit pedig már modellteherautók formájában is meg lehet vásárolni. Úgy tűnik, hogy a dán művész kedveli ezt a modellt, legújabb alkotása is egy 6×2-es hajtásképletű, újgenerációs Volvo FH-n elevenedett meg.

A fekete keretbe ágyazott színes vagy éppen színtelen téglalapok az alvázon is felfedezhetők, illetve még a nyereg szerkezetre is jutott belőlük. Ennek alján pedig ott vírit a “Give a chance a peace” (Adj esélyt a békének) felirat, utalva Lennon 1969-ben szerzett dalára, amelyet The Plastic Ono Banddel adott elő. Mellőle pedig természetesen az eredetileg a nukleáris lefegyverzést hirdető békejel sem hiányozhat.

Guldagerék elrejtettek a járművön egy polgárpukkasztást szolgáló elemet is. A fülke hátulján ugyanis helyet kapott annak a banánnak a vizuális másolata, amelyet tavaly az olasz Maurizio Cattelan ragasztott fel a falra a Miamiben zajló árverésen, egy szigetelőszalaggal. Ezért a “műalkotásért” valaki 120 ezer dollárt, vagyis átszámítva 35 millió forintot fizetett.

A John Lennonra emlékező Volvo FH-t a hannoveri IAA kiállításon mutatták be volna be, de hát tudjuk, ez biztosan nem fog megvalósulni, mivel a haszonjármű mustrát elhalasztották. Guldagerék most azt tervezik, hogy árverésre bocsátják a nyergest, így akár egy hivatásos sofőré is lehet a művészi FH.

