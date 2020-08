A városnéző buszok értelemszerűen leginkább csak városban közlekednek, azon belül is főleg a turisták által kedvelt útvonalakon. Éppen ezért egyre nagyobb elvárás velük szemben, hogy ne okádják magukból a fekete, kormos füstöt. A koronavírus-járvány kirobbanásáig ez a szegmens dinamikusan fejlődött, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a nem éppen a turizmusáról ismert csehországi Ostrava is vásárolt két darab emeletes városnéző autóbuszt, amelyek már nem gázolajjal, hanem sűrített földgázzal (CNG) közlekednek.

Mindkét járművet a spanyol UNVI karosszálta a Scania gázmotorral szerelt, kéttengelyes buszalvázára. Az Urbis DD elnevezésű buszok meglehetősen nagy kapacitással rendelkeznek. 12,3 méteres hosszúságuknak, 2,55 méteres szélességüknek és 4 méteres magasságuknak köszönhetően összesen 80 utas szállítására alkalmasak.

Ez a szám egy szimpla szóló buszhoz képest nem tűnik nagynak, de az emeletes buszokon általában többségben vannak az ülőhelyek az állóhelyekhez képest. Így van ez most is, ugyanis az alsó szinten 13 ülőhely, a felső szinten pedig 55 szék áll rendelkezésre. Komfort szempontjából sem érheti őket kritika: az utastér légkondicionált, emellett wifi és USB-töltőpontok is vannak a netezésre és a kütyük töltésére. Az emeleten ülők ráadásul üvegtetőn keresztül gyönyörködhetnek a panorámában.