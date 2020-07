Olvass tovább

A forgalmazó első embere emlékeztetett, hogy a hazai buszpiacot egyébként meglehetősen alacsony darabszámok és hatalmas hektikusság jellemzi. “A havi átlag darabszámok 15-20 között vannak, aztán egy-egy nagyobb állami beszerzés során akár 70-100-200 darab is átadásra kerülhet egyszerre” – hangsúlyozta Zákány Zoltán. Bár a Danube Truck Magyarország Kft. még nem ért el sikereket a volán tendereken, 2016-óta, vagyis amióta a Danube Truck látja el az IVECO hazai képviseletét, azóta viszont sikerült megduplázni a buszeladásokat.

Mindez elsősorban a Daily-nek köszönhető, amelyből mini és midi buszok egyaránt készülnek. Népszerűségének hátterében az áll, hogy akár 7,2 tonnás teherbírással és 7,5 méteres felépítményhosszal is készülhet, ami nagy befogadóképességet jelent ebben a kategóriában. Sikeréhez az is hozzájárul, hogy széles dízelmotor kínálattal készül, van belőle gázüzemű változat és hamarosan újra kapható lesz elektromos hajtással is. Ráadásul 2017-ben az Év Nemzetközi Autóbuszának választották, ami tovább javította a renoméját. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a bár a Daily-ből létezik gyári kialakítású minibusz, az alacsonypadlós és nagyobb befogadóképességű változatokat nem az IVECO, hanem az erre szakosodott karosszálók állítják elő.

Ezzel alapvetően nincs is probléma, hiszen az IVECO buszüzletága, amelynek központja ma Vysoké Mytóban, az egykori Karosa-gyárban található, alapvetően a nagyobb befogadóképességű intercity, vagy távolsági buszokból él meg (a cseh gyárban 4612 darab IVECO autóbusz készült tavaly).

Folytatás Budaörsön

Na, de térjünk vissza budaörsi sikerre. A Homm Kft. immáron 2013 óta üzemelteti a Pest megyei település menetrend szerint közlekedő buszjáratait. És mivel győztek a közbeszerzési pályázaton, újabb nyolc évig még biztosan az ő buszaik közlekedhetnek Budaörsön. Számukra egyáltalán nem voltak ismeretlenek az IVECO gyártmányai, ugyanis a mintegy 330 darabos flottájukból három darab IVECO Daily midibusz, szintén három darab IVECO Feniks LE és hat darab IVECO Feniks Intercity vesz részt az utasszállításban.

A szerb gyártó után ugyanakkor ezúttal a cseh Dekstra Daily-alvázra épített midibuszai nyerték el a cég tetszését. “Azt gondolom, hogy aki már látott buszt ebben a kategóriában az biztosan tudja, hogy gyakran meglehetősen érdekes példányok születnek. A cseh gyártó azonban nagy odafigyeléssel és körültekintéssel alkotja meg a buszait, amelynek köszönhetően azok európai csúcsminőséget képviselnek. Az üzem tulajdonosa szinte ott él az üzemben, ennek meg is látszik az eredménye” – jegyezte meg az átadón Homm Károly, a Homm Kft. ügyvezető igazgatója a Dekstráról, amely 25 alkalmazottal évente 120 autóbuszt gyárt.

Persze az alvállalkozónak már nem kis tapasztalata van az autóbuszok terén, hiszen már 31 éve foglalkoznak utasszállítással és autóbuszai átlagosan 1,5-1,6 millió kilométert tesznek meg havonta.

Dekstra LF38

Amióta világ a világ, azóta a fronthajtásos teherautó alvázak tökéletesen alkalmasak arra, hogy kis befogadóképességű midibuszt csináljanak belőlük. Anno az I. világháború után a pécsi Varga Gyula Autókarosszéria és Kocsigyár is így kezdett el buszokat építeni. A Dekstra 2017 óta foglalkozik városi és intercity midibuszok gyártásával és fejlesztésével. Az alacsonypadlós kategóriát náluk az LF38-as képviseli, amely 7,86 méter hosszú, 2,2 méter széles és 2,8 méter magas. A modell a Daily 70CI8-as alvázára épül, hajtásáról pedig 2998 köbcentiméteres, 3 literes, 180 lóerős (132 kW) FIC dízelmotor gondoskodik, amelyhez nyolcfokozatú Hi-Matic automataváltó csatlakozik.

Az autóbuszt teljes mértében a városi utasszállítás igényeinek megfelelően alakították ki. A gyors utascserét elől 1, hátul pedig 1,2 méteres, kifelé nyíló kétszárnyú ajtó teszi lehetővé. A klimatizált jármű fedélzetén összesen 12 fix ülőhely, illetve két lehajtható ülés található, a hátsó ajtónál, a vezetőfülke mögött kialakított peron részen, illetve az ülések közötti közlekedőfolyosó további 22 álló utas szállítását teszi lehetővé. A megfelelő térkínálat érdekében a Kiel Ideo típusú üléseket 1+2 elrendezésben építették be. A hátsó traktusban egy kerekesszék, az első ajtónál pedig egy babakocsi szállítása valósítható meg problémamentesen.

“A kategóriájában egyedülálló Hi-Matic nyolcfokozatú automata sebességváltó megkönnyíti a járművezetők dolgát és a hátsó légrugós felfüggesztéssel együtt kifejezetten komfortos utazást biztosít a Dekstra L38 típusú autóbusz“- emelte ki Lukács Gyula, a Danube Truck Magyarország Kft. autóbuszos üzletágának vezetője. Hozzátette: a hegyes-dombos útvonalakon jó szolgálatot fog tenni a sofőröknek a Telma-retarder, amellyel megbízhatóan és tartósan lassítható az autóbusz az élesebb kanyarokban, vagy a szűk utcákban.

A járműveket LED-technológiás fényszórókkal szerelték fel, ideértve az irányjelzőket, a féklámpát, a hátsó és elülső fényszórókat is. Utóbbi kanyarkövető ködfényszórókat is kapott, biztonságossá téve ezzel a szűk utcákban történő manőverezéseket. A most átadott buszokra a Danube Truck Magyarország Kft. kétéves, kilométer korlátozás-nélküli, teljes körű jótállást biztosít ezzel is hozzájárulva a kedvezőbb birtoklási költséghez.