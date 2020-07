A különleges jármű a Zeus-projekt keretében született meg. Első ránézésre teljesen olyan, mint a hagyományos üzemű társai, azonban jóval csendesebb és tisztább működést biztosít. Ez az egyik legfontosabb előnye, valamint az, hogy az elektromotor kisebb karbantartási igénye, valamint a kedvezőbb “üzemanyagköltségek” miatt sokkal gazdaságosabban üzemeltethető a hagyományos üzemű változatoknál. A gyártó számításai szerint éves szinten akár 90 százalékkal is alacsonyabbak lehetnek az üzemeltetési költségei a dízel markológépekhez képest.

Manapság természetesnek vesszük, hogy a markológépek dízel hajtásúak. Holott nem mindig volt ez így. A 19. században például ezek a gépek – a traktorokkal együtt – még alapvetően gőzhajtást használtak. Ezek munkabírását jól tükrözi, hogy még a 77 kilométer hosszú Panama-csatorna 1880-ban induló építésénél is ilyeneket használtak. Később aztán elterjedtek a dízelmotoros változatok, amelyek egészen mostanáig őrizték egyeduralmukat.

A CASE 580 EV-t egy normál, otthoni 220 voltos hálózatról is tölthető 90 kWh összteljesítményű lítium-ion akkumulátorral szerelték fel. Bár még nem tették közzé, hogy mennyi időt vesz igénybe a töltése, a gyártó ígérete szerint a CASE 580 EV gond nélkül képes lesz végigdolgozni egy 8 órás műszakot. Ez már csak azért is figyelemre méltó, mert nemcsak a hajtáslánc, hanem a hidraulikus motorok is igénybe veszik az akkumulátort. Állítólag a teljesítmény terén sem kell kompromisszumokat kötni, a CNH Industrial szerint ugyanazt a teljesítményt nyújtja, mint egy dízeles társa.

A CASE 580 EV elektromos markolóból eddig két darabot adtak el az Egyesült Államokban “előszériás értékesítés” keretében, sorozatgyártása jövőre indulhat el. A CNH Industrialnál várhatóan nem ez az utolsó akkumulátortechnológiás munkagép, a cégóriás ugyanis már dolgozik további környezetbarát, null emissziós megoldásokon.

