A lakókocsik és a lakóautók ma már rengeteget változtak és ez nem csak a biztonságra vonatkozik, hanem a teljesítményre és az ötletekre is. Nem csak az autón, de a lakótér berendezésén is nagyon meglátszik az idő. Ráadásul már komoly luxust is kínálhatnak a különböző modellek, a LED-es világítás és a kis helyen is elférő konyhai felszerelések azonban általánossá váltak.

A régi lakókocsiknak viszont pont a kora adja a különlegességét, mint ennek az 5,8 méteres, kéttengelyesnek is. A berendezése hozza a 80-as évek világát. A kárpitok és a rengeteg barna használata kész időutazássá teszi.

A lakókocsi egyébként sok ablakával elég világos, teljesen felszerelt konyhája és külön fürdőszobája van. Egy hálófülkéje és étkezője is akad. A vontatásról pedig egy 1981-es Toyota Sunrader gondoskodik.