Idén a koronavírus-járvány miatt elmarad Európa egyik legrangosabb haszonjármű-seregszemléje, a hannoveri IAA, ezért a Mercedes-Benz nem várt tovább, és lerántotta a leplet az eCitaro csuklós változatáról. A 18,13 méter hosszú, városi felhasználásra tervezett buszból 60 darab már a tervezőasztalról elkelt, eddig ugyanis közel fél tucat város és település vásárolt belőle. Az első példányokat ezért már idén átadhatják, a Daimler ugyanakkor egyelőre nem közölte, hogy német, vagy esetleg más európai üzemeltetőkről van-e szó.

A Mercedes-Benz első, sorozatgyártásra alkalmas elektromos busza, az eCitaro két évvel ezelőtt mutatkozott be, és azóta Budapesten is tesztelték a mannenheimi gyárban készül modellt. Őt követi a sorban az eCitaro G, amelyen akár 146 fő is utazhat egyszerre. “Nagyon örülök annak, hogy a Mercedes-Benz eCitaro egyre jobban szerepel bemutatása óta. Ez azt jelenti, hogy jó úton vagyunk, és olyan termékeket ajánlunk, amit a társadalom szeretne és amivel az üzemeltetők szívesen dolgoznak. A csuklós változat bemutatásával következetesen folytatjuk a városi buszok villamosítását” – jegyezte meg az újdonság kapcsán Till Oberwörder, a Daimler Buses vezetője.

A gyártó szerint az új csuklós elektromos busz ideális lehet a nagy forgalmú városokba, valamint azokra a helyekre, ahol szükség van a városi levegő javítására. Az újdonság a már bevált dízel Citaro G valamint az eCitaróban bizonyított hajtás és akkumulátortechnológia előnyeit kombinálja. Ennek megfelelően az eCitaro G a szóló változatban alkalmazott 292 kWh összteljesítményű lítiumionos (NMC) akkumulátorcsomaggal gurulhat le a szerelőszalagról.