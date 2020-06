Női sofőrökkel elvétve azért lehet találkozni a kamionsofőrök között (legalábbis gyakran írjátok nekünk a King of the Road Facebook oldalára), de olyan hölgyekről, akik nyerges vontatókat is el tudnak húzni, eddig nem nagyon lehetett hallani. Az idei HSMA Erős Emberek Kamionhúzó Liga aztán mindent megváltoztatott, a verseny szervezői ugyanis elindították a női kategóriát ebben a versenyszámban.

Kamionhúzó hölgyek

Az Aqaworld Resort parkolójában rendezett versenyen a jászberényi Bordás Dorina teljesítette a leggyorsabban 20 méteres távot, nyakában egy 8,8 tonnás Scaniával, így ő állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A győztes hölgy ezzel a battonyai Varga Fanni Rebekát, a salgótarjáni Juhász Dórát és a budapesti Kapuszta Hannát utasította maga mögé. A dobogós helyezést elérő hölgyek várhatóan ősszel, a szegedi döntőben folytathatják majd, így kiderülhet, ki az ország legjobb kamionhúzó nője.