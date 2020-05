Az Iho.hu közlekedési szakportál számolt be korábban arról, hogy a BKV tavaly év végén 7 darab ex-rigai Ikarus EAG E91-es midibuszt vásárolt. Ezek közül az első két példány még májusban forgalomba állhat, a további három üzembe helyezése a beszállítói kapacitások alakulásától függ – közölte a Vezess érdeklődésére a BKV Sajtóosztálya. Két E91-est viszont alkatrészdonorként fog hasznosítani a BKV, így összesen 5 darab Ikarus E91-es lesz forgalomban.

A BKV a több mint 14 éves használt autóbuszokat átlagosan 500 ezer kilométeres futásteljesítménnyel vásárolta. Mivel korábban a rigai E91-esek nagy része vázjavításon, illetve fődarab nagyjavításokon esett át, ezért a közlekedési társaság úgy számol, hogy még jó néhány évig problémamentesen üzemeltethetők Budapesten.

E91

Az E91-est 1997-ben mutatta be az Ikarus Egyedi Autóbuszgyár (EAG). Ezt követően 10 évig, lényegében a mátyásföldi gyár bezárásáig volt gyártásban. Az első két példány még Csepel-alvázra készült, azt követően már Rába-alvázon hagyták el a gyártósort az E91-esek. Kormányművét ugyanakkor továbbra is a Csepel szállította be a gyárnak (C-300,92). Az Ikarus korábban MAN D0824 típusú, 155 lóerős motorral is kínálta a modellt, de a sorozatgyártás során leginkább Mercedes-Benz OM 904 LA blokkal kerültek az E91-esek a vevőkhöz. Ennek ellenére a modell nem kevés magyar alkatrészt tartalmazott, hiszen Rába 270.76 tárcsafékes mellső és szintén tárcsafékes Rába 360-as hátsó hidakkal gyártották. De nemcsak a tengelyeket, hanem a 150 literes üzemanyagtartályt is a győri cég szállította be.

A modellből összesen közel 200 darabot értékesített az Ikarus EAG. Sikeréhez nagymértékben hozzájárult, hogy homlok- és hátfalát 2000-ben az akkori trendeknek megfelelően korszerűsítették és igazából még jelenleg is tetszetős midi busznak tekinthető. Az E91-es legnagyobb vásárlói között volt Riga (Lettország), de Prágába, Athénba, illetve Izlandra, Finnországba és Norvégiába is szállítottak belőle. Utódja az S91-es volt, amit a gyár bezárása után kísérelt meg értékesíteni a Molitus-Rába-Webasto trió.