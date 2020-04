A fejlesztés eredményeképpen az S-Charge néven “öntöltő” hibridként emlegetett típuscsalád immáron 50 kilométer/órás sebességgel is tud közlekedni tisztán elektromos üzemmódban, szemben a korábbi 20 km/órás tempóval. Változott a null-emissziós üzemmódban megtehető hatótáv is, ugyanis ezentúl 1 kilométert meg tudnak tenni az S-Charge Volvo hibrid buszok, amennyiben az időjárási, valamint a topográfiai viszonyok ezt lehetővé teszik. A svéd gyártó plug-in elektromos buszkínálattal is rendelkezik, azok a modellek 7 kilométert képesek elektromos üzemmódban megtenni.

A frissítés magában foglalja a kiterjesztett digitális összekapcsolhatóságot, valamint a Volvo Zone Managament rendszerét, amely lehetővé teszi, hogy az operátorok null-emissziós, vagy sebességkorlátozással rendelkező zónákat jelöljenek ki a busz számára, így a jármű biztosan tisztán elektromos üzemmódban fog közlekedni ott ahol erre szükség van. Ráadásul a sebességkorlátozásokat sem lépi át, anélkül, hogy a buszvezetőnek erre figyelmet kellene fordítania.

A Volvo zóna menedzsmentje emellett azt is lehetővé teszi, hogy az adott viszonylaton az üzemeltetők kijelöljék azokat az útszakaszokat, amelyeken a busz tölteni tudja lítium-ionos akkumulátorát. “A felfrissített S-Charge modellcsaláddal lehetővé tesszük az üzemeltetők számára az elektromos hajtás előnyeinek kihasználását, közben pedig megőrizzük a hibrid buszaink által nyújtott flexibilitást” – jegyezte meg Håkan Agnevall, a Volvo Buses elnöke. Hozzátette: az S-Charge hibrid buszok bármilyen viszonylaton forgalomba állíthatók, mivel üzemeltetésükhöz nincs szükség költséges töltő infrastruktúra kiépítésére.

Az S-Chare modellcsalád a 12 méteres szóló, 18 méteres csuklós alacsonypadlós városi buszokat, valamint a B5L alvázat foglalja magában, ami akár emeletes buszként is konfigurálható. Ezekben a hibrid buszokban 240 lóerős D5K négyhengeres, soros dízelmotor, valamint Volvo I-SAM elektromotor dolgozik (120 kW a szólóban, 150 kW a csuklósban).

“Az új S-Charge modellek a Volvo legkörnyezetbarátabb buszai közé tartoznak és a dízel buszokhoz képest 40 százalékkal kisebb ökológiai lábnyommal rendelkeznek. Ezek a modellek ugyanakkor bioüzemanyagokkal is üzemeltethetők, így a szén-dioxid kibocsátásuk még tovább csökkenthető” – emelte ki a Volvo Buses első embere.