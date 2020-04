Még 20-30-40 évesen is a budapesti tömegközlekedés meghatározó tagjainak számítanak a régi Ikarusok, noha az utóbbi években számos használt- és újbusz-beszerzéssel már számos példány vonult nyugdíjba. Viszont egyre inkább leáldozóban a klasszikus Ikarusok ideje, így ha nem is olyan gyakran, de időről-időre előfordul, hogy egy-egy darabra akár magunk is lecsaphatunk.

Legutóbb egy 260-as bukkant fel a Használtautó.hu-n, amit 1989-ben gyártottak, majd 1990-tól egészen 2018-ig szolgált utasforgalomban, utoljára a Dél-pesti Autóbuszgarázs állományát erősítette. Első körben maga a BKV hirdette meg a BPI-277 frsz. buszt, ezúttal egy magánszemély kínálja eladásra.

A több mint félmillió kilométert futott jármű műszakija jövő márciusig érvényes, a hirdetés szöveges leírása szerint pedig igazi ritkaságként, kuriózumként jellemzi. 2016-ban teljes felújításon esett át, de 2017-ben is több alkatrészt (pl. adagoló, vízcsövek) cseréltek rajta; nemrégiben pedig szakszerű alvázvédő kezelésen esett át és többek között új hátsó lámpasort kapott. Megkímélt műszaki és esztétikai állapotban 1,8 millió forint az ára.

Érdekesség, hogy a BKV tavaly őszi ajánlati felhívásában erről az Ikarusról még azt írja, „üzemképtelen. Felépítmény nagymértékben korrodált, elavult. Motor többször felújított, elavult. Sebességváltó, kormánymű, futómű kilométer telítettsége magas, elavult”. Bárhogy is van, ez kétségkívül egy alkalmi vétel.