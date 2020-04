A megoldás egyébként nem annyira forradalmi, hiszen anno a NABI ezrével gyártotta a kompozit buszokat az Egyesült Államokban, de budapesti elektromos Modulók is így készültek. A kompozit busz előnye, hogy karosszériája könnyebb az acélvázas autóbuszokénál, emellett nagy ellenálló képességgel rendelkezik, így egy oldalirányú ütközést is könnyebben “vészel” át. További előnye, hogy nem rozsdásodik, hátránya viszont, hogy nehezebb javítani.

A fejlesztés során felhasználták a korábbi, 2015-es projekt tapasztalatait is, amelynek során egy 1982-ben gyártott Skoda trolibuszt alakítottak át akkumulátor-technológiássá. A koncepció trolinál kompozit elemek felhasználásával 57 százalékos súlycsökkentést értek el. Az átalakított busszal kapcsolatos üzemeltetési tapasztalatokat figyelembe vették a Dancer prototípusának megalkotásánál, így 2016-ben megszülethetett az első szuper könnyű litván elektromos busz. A mérnökök a kompozit technológiát hívták segítségül a jármű karosszériájának megépítéséhez és az elemek megformálásánál PET-palackból származó apró szemcsés keveréket is felhasználtak.

A sorozatgyártásra szánt litván példány megszületését az Európai Energiahatékonysági Alap (EEFF) is támogatta. A 12 méter hosszú Dancer alig 6 tonnát nyom és a gyári adatok szerint energiafogyasztása mindössze 0.45 kWh/km, ami fele akkora mint más hasonló kategóriájú autóbuszé. A részben alacsonypadlós jármű (LE) ráadásul nagy befogadóképességgel rendelkezik, mivel 93 fő szállítására alkalmas. Utasterében az elejétől a végéig dupla ülések vannak, ily módon a fedélzetén 32 ülőhelyet sikerült kialakítani. A második ajtóval szemben pedig egy kerekesszékkel, illetve babakocsival közlekedőknek fenntartott peront is létrehoztak a városi buszokkal kapcsolatos elvárásoknak megfelelően. A mozgássérült utasok közlekedését egy mechanikusan kihajtható rámpa is segíti.

A Dancer világos utastérrel rendelkezik köszönhetően annak, hogy a tervezők teljes mértékben maximalizálták a karosszéria üvegfelületeit. Az utasok megfelelő komfortérzete érdekében a járművet wifivel, USB-töltőpontokkal és légkondicionálóval szerelték, a vezető munkáját pedig éjszaka is 3D-s képet nyújtó digitális visszapillantó tükrök segítik. A mérnökök igyekeztek a marketingesek kedvére is tenni, ennek megfelelően a hátfalba egy digitális reklámtáblát is integráltak, de erre a helyre akár peronablak is beépítő, így növelve az utastérbe jutó fény mennyiségét.

A jármű akkumulátor csomagja AC-töltővel, illetve pantográfos gyorstöltővel egyaránt feltölthető. Utóbbi használatával a művelet mindössze 6 percet vesz igénybe. A rendelkezésre álló hatótáv pedig normál városi használat esetén 90 kilométer lehet. A Klaipédiában forgalomba álló Dancer buszok üzemeltetése teljes mértékben emissziómentes lesz, ugyanis a töltésükre használt áramot szélerőművek segítségével állítják elő. A gyártó számításai szerint így – az üzemanyag- és karbantartási költségeket együttvéve – a litván kompozit elektromos busszal éves szinten 41.200 eurós, vagyis átszámítva közel 14 millió forintos megtakarítás érhető el.

A 12 méteres Dancer tavaly kapta meg az EU’s típusbizonyítványt, így már készen áll az Európai Unió piacának meghódítására. A litvánok nagy reményeket fűznek hozzá, ugyanis megalkotásakor igyekeztek az üzemeltetők fejével gondolkodni. A 90 kWh összteljesítményű akkumulátor csomagra 12 év garanciát biztosítanak, emellett a Dancerhez online felügyeleti rendszert is kínálnak, amelynek köszönhetően az üzemeltetők nyomon követhetik azok energiafelhasználását.

A litván elektromos busz ideális paraméterekkel vág neki a világot jelentő deszkáknak, hogy kiderüljön, az uniós üzemeltetők készen állnak-e az elektromos kompozit buszok alkalmazására. A húsvéti ünnepek után a Klaipėdos autobusų parkas három darab Dancer elektromos buszt állít forgalomba.