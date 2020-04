“A törökországi gyárban a munka jelenleg is zajlik, folyamatosak a készre jelentések és kiszállítások, ahová csak lehet. A szállításokban azonban lehet fennakadás a koronavírus járvány miatt, hiszen a Kecskemétre szánt 25 darabos flotta már több mint egy hete az isztambuli kikötőben vesztegel. A török fél nem meri elindítani a szállítást, mert nagyon sok a bizonytalansági faktor” – hívta fel a figyelmet Uray Dóra, az EvoBus Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója. Általában a Conectók “saját lábon” érkeznek Magyarországra Bulgárián és Szerbián keresztül, de a balkáni országok határának lezárása miatt, a kiszállítás most részben tengeri úton valósulna meg.

A csuklós buszok hazai végszerelését végző ITE ugyanakkor március 23-tól bizonytalan időre felfüggesztette a munkát debreceni gyárában a Keol.hu információi szerint. Ennek közvetlen hatása egyelőre nincs a Volánbusz és a Volán Buszpark Kft. megrendelésének teljesítését illetően, azonban ha elhúzódik a hazai járvány, akkor várhatóan befolyásolni fogja a vállalt határidőket.

Idehaza egyébként a belső kamerarendszer és a hozzá tartozó adatrögzítő egység, a front és tolatókamerák, a távfelügyeleti rendszer, az utasszámláló, a járműkövető és távdiagnosztikai rendszer, továbbá a vizuális és akusztikus utastájékoztató rendszer beépítése valósul meg. Az autóbuszok utasterét mindemellett egységesen nanotechnológiás bevonattal és illetve antigraffiti fóliázással is ellátják az ITE tájékoztatása szerint.

Azonos műszaki tartalom

Az EvoBus Hungaria által nyújtott tájékoztatás alapján elmondható, hogy mind a 90 darab Mercedes-Benz Conecto G Next azonos műszaki tartalommal érkezik a Volánbuszhoz. Ennek megfelelően a 18,1 méter hosszú autóbuszok négyajtósak lesznek (2-2-2-2 ajtóképlet), utasterükben 37 darab Mercedes-Benz City Star Eco ülés áll majd rendelkezésre. A második ajtóval szemben lévő, babakocsival és kerekesszékkel utazók számára fenntartott területen két lehajtható ülést is beszerelnek. A kerekesszékkel közlekedők le- és felszállását mechanikusan kihajtható rámpa segíti, a babakocsival utazók pedig akár a harmadik ajtónál lévő peron részt is igénybe vehetik az utazás ideje alatt.

A járművek hajtásáról a Mercedes-Benz OM 470 típusú, 360 lóerős (260 kW) soros, hathengeres dízelmotorja gondoskodik. A 10 700 köbcentiméteres erőforráshoz ZF Ecolife AP típusú, 6 sebességes automataváltó csatlakozik. Ennek retardere fékpedálról és kormánykapcsolóról is működtethető. A független felfüggesztésű mellső híd (RL 75 EC), a szabadon futó portáltengely (AVN 132 ), valamint – a műszerfalról kikapcsolható – ASR-kipörgésgátlóval ellátott hátsó tengely (AV133/83) ugyancsak ZF-gyártmány. Ahogyan a kormánymű is, amely hidraulikus működtetésű és állítható kormányoszloppal rendelkezik (Servocom 8098).

Komfort és biztonság



Valamennyi Conecto G Next LED-es nappali menetfénnyel, dupla rétegű, 1/3 -arányban nyitható oldalablakokkal és 36 kW-os, EvoCool Basic klímával, valamint 35 kW-os fűtőkészülékkel érkezik a Volánbuszhoz. Az utasok biztonsága érdekében a buszokat odacsukásgátlóval, a motortérben elhelyezett automata tűzoltórendszerrel szerelik. A vezető munkáját pedig tolatókamera, elektronikusan állítható és fűthető visszapillantó tükrök, valamint megállófék segíti. Utóbbi akkor lép működésbe, ha a busz megáll és az ajtók nyitva vannak. A megállófék sík terepen és kis emelkedőkön helyettesíteni tudja a kéziféket, hogy megtartsa a buszt a visszagurulás esetén. A megállófék gázoldásra old, így a vezetőnek nem kell megálláskor a kéziféket behúzni, majd kiengedni.

Az új Mercedes-Benz Conecto G flottából 30 darab az agglomerációt a fővárossal összekötő viszonylatokon, 22 darab pedig Győrben áll majd forgalomba. A további 38 autóbusszal az ország vidéki nagyvárosainak helyi közlekedésében találkozhatnak az utasok. A BKK-alvállalkozásában közlekedő buszok égszínkék (RAL5015), hat darab sárga, 32 darab fehér, 22 darab szürke színben áll majd forgalomba.