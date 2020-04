Ennek első lépéseként az MKFE és a NiT Hungary felkéri a magyar kormányt, hogy vonja be az autóbuszos személyszállító és az árufuvarozó vállalkozásokat a gazdasági támogatást igénylő ágazatok közé, haladéktalanul terjessze ki az ágazatra a munkahelyvédelmi rendelkezéseket, és hirdessen ki a közúti szállításban tevékenykedő munkavállalókra vonatkozó speciális rendelkezéseket, ideértve a hivatásos gépkocsivezetők közfeladatot ellátó személyekké nyilvánítását, valamint a korábban meghozott, mára egyes helyeken kaotikus állapotokat okozó karanténszabályok azonnali feloldását.

Rövid távon elsődleges cél a meglévő fuvarozási kapacitásokhoz kapcsolódó munkahelyek megtartása, a kapacitások szinten tartása, összhangban a kormány által is kommunikált, a munkahelyek megtartására és a vállalkozások életben tartására vonatkozó szándékkal.

A NiT Hungary szerint a személyszállító autóbuszos vállalkozások túl vannak a huszonnegyedik órán, az autóbuszok gyakorlatilag 100 százaléka áll, február óta szinte minden megrendelést visszamondtak a megbízók, miközben a helyzet normalizálódására a következő hónapokban, de akár az előttünk álló évben sincs sok remény.

Az MFKE úgy véli, hogy a szakmailag egyes esetekben nem megfelelően átgondolt intézkedések születtek. Az ágazat túlélését, a vállalkozások támogatását és helyzetbe hozását segítő lépések halogatása már rövid távon is oda vezethet, hogy a magyar közúti fuvarozók a korábbinál is gyorsabban veszítik el pozícióikat a nemzetközi, sőt a hazai piacokon is.