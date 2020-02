Nem ez az egyetlen önvezető jármű, amely részt vesz a koronavírus elleni harcban. Wuhanban még február elején helyezték forgalomba azt a négykerekű, vezetőfülke nélküli furgont, amelynek feladata, hogy ellássa a wuhani kórházakat a szükséges egészségügyi felszerelésekkel, például maszkokkal, gumikesztyűkkel, illetve fertőtlenítő szerekkel. A JD Logistics által használt önvezető kisfurgonokba legalább 24 doboz fér el és nemcsak nappal, hanem akár éjszaka is tökéletesen tudnak tájékozódni.

Éppen ezért forgalomba állítottak egy köztisztasági kisteherautót, amely a város utcáit járva fertőtlenítő szerrel permetezi az utakat és a járdákat. Az elektromos jármű egy feltöltéssel 8 órán keresztül képes üzemelni, vagyis egy teljes műszakot képes megcsinálni emberi irányítás nélkül. A járművet a kínai Infore Zoomlion Enviro fejlesztette, amely tavaly több önvezető köztisztasági gépet is bemutatott. Persze, akkor még nem tudhatták, hogy krízishelyzetben kell egyiküket bevetni. Az 5G-t használó járműnek ugyan még van vezetőfülkéje, de a jármű teljesen önvezető módban végzi az utcák fertőtlenítését úgy, ahogy az a lenti videóban is látható.

A legfrissebb fejlesztésnek pedig az R80-as négykerekű tekinthető, amelyet a kínai, Guangzhou székhelyű XAG nevű startup fejlesztett ki. Az alapvetően mezőgazdasági feladatokra tervezett járművet tökéletesen lehet használni köztisztasági fertőtlenítő robotként is és nemcsak aszfalton, hanem nehezebb terepen, például földutakon is képes közlekedni. A járművet 80 literes tartállyal szerelték fel, ennek megfelelően hosszabb ideig képes permetezni a fertőtlenítő szert. Kínában ugyanakkor nem csak önvezető járműveket, hanem távirányítású mini tankokat is használnak a hatékonyabb fertőtlenítés érdekében.

Mindamellett egyre több kórházban alkalmaznak étel- és gyógyszerszállító robotokat a páciensek ellátására. A dán UVD Robotsnak köszönhetően pedig hamarosan egyre több kínai kórházban jelenhetnek meg az okostelefonos alkalmazással kezelhető, UV-C fénycsövekkel ellátott robotok, amelyek mindössze 10 perc alatt képesek fertőtleníteni egyetlen kórházi kórtermet. Az ultraibolya sugarak ugyanis 100%-os mértékben képesek elpusztítani a különféle baktériumokat és mikroorganizmusokat.

A koronavírussal eddig több mint 51 ezer fő fertőződött meg Kínában és globálisan nézve a halálesetek száma elérte a 2619 főt. A vírus miatt nemrég Észak-Olaszországban több várost vesztegzár alá vontak. Olaszországban eddig 40 fertőzöttről tudnak, de ez a szám tovább emelkedhet. Mint ismeretes, egy Olaszországból nemrég visszaérkező magyar középiskolásokból, valamint kísérőből és buszsofőrökből álló csoportot két hétre elkülönítettek a budapesti Szent László Kórházban.