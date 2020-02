Glen Davis egész életében iskolabuszsofőrként dolgozott. A minnesotai férfi igen hamar beletanult a szakmába: 1949-ben, az érettségije évében ült be először a volán mögé, és 2005-ig nem is csinált mást, amikor is nyugdíjazták.

A férfi nyugdíjas éveiben sem tudott pihenni, ugyanis barátja gyermekeit még ekkor is elhordta az iskolába, busz helyett már autóval. A farmján földet művelő és marhákat tenyésztő Glen 85 éves korában hunyt el.

Munkája során öt busszal összesen 800 ezer mérföldet tett meg, a tevékenység pedig akkora hatással volt életére, hogy úgy határozott, a túlvilágra is magával akarja ezt vinni valamilyen formában. Halála előtt még volt arra ereje, hogy elkészítse iskolabusz-festésű koporsóját, mely a hagyományos sárga színt kapta.