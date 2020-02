“A kamionom tuningolása számomra a minden, mert nagyszerű örömöt okoz ilyen járművet vezetni”– jegyezte meg Michele Perotti, az Autotrasporti Perrotti tulajdonosa, aki egy IVECO S-Way-ből varázsolt egyedi járművet, emléket állítva a gladiátorok előtt. Elmondása szerint azért döntött így, mert sok hasonlóság van a kamionosok és egykoron az ókori Róma arénáiban harcoló rabszolgák között. Az egyik legfontosabb, hogy ahogy a gladiátoroknak régen, úgy a kamionsofőröknek most is az életükért kell küzdeniük nap, mint nap.



Krómozott hűtőmaszk, kiegészítő lámpasor, full-LED-es nappali világítás és Alcoa Dura Bright alumínium felnik – mindez csak néhány dolog abból az eszköztárból, amellyel igazán egyedivé varázsolták az IVECO S-way-t. Az összképet pedig a félpótkocsin és a nyergesen látható képek teszik teljessé, amelyeken harcoló gladiátorok és a híres, római Colosseum részletei láthatók. Nem véletlenül, hiszen az amfiteátrumot kifejezetten állat- és gladiátorviadalokra tervezték.

“Amíg a Colosseum áll, állni fog Róma, ha elpusztul, elpusztul Róma és a világ is” – írta egyszer az építményről Venerabilis. Mi tagadás, a dekoráció is kellőképpen felhívja a figyelmet az amfiteátrum jelentőségére, mert aligha van olyan ember, aki ne bámulná meg ezt a félelmetes és tekintélyparancsoló kamiont, amelyet egy 570 lóerős IVECO Cursor 13-as motor mozgat. A járműről rövid videó is készült, amelyben több részletet is felfed a különleges kamionról.