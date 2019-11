Olvass tovább

Reggel már négy vízsugárral “hűtötték” az égő kamion tartályát, de szükség volt a Hungarocamion, a TVK és A Fővárosi Gázművek embereire is a probléma megoldásához. Délután, kicsivel négy óra után még mindig tartott a munka. A helyi vízművek azonban jelezte, hogy gyakorlatilag az aszódi vízhálózatból elfogyott a víz az oltás miatt, ezért a Galga-patakból kellett folytatni a fáklyaláng oltását, amely ekkor még legalább 1,5 méteres volt. A tűz végül este hét után aludt el, így a szakemberek megkezdhették a sérült tartály nitrogénnel való átöblítését a további tüzek elkerülése érdekében.

A mentésben, amely majdnem egy teljes napig tartott, összesen 256 fő vett részt és 17 darab technikai berendezést vettek igénybe. A robbanás miatt súlyos égési sérüléseket szenvedett az egyik sofőr, de két TVK szakértő is megégett, amikor megkísérelték a tartály végében lévő tömítőcsonk cseréjét. A két holttest pedig a robbanásban megsérült ház alól került elő. Az eset ráirányította a döntéshozók figyelmét arra, hogy a veszélyes áruk szállítása felelősségteljes tevékenység, amit csak olyanok végezhetnek, akik szakmailag és pszichológiailag egyaránt alkalmasak a feladatra.

Elkerülhetetlen csatlakozás

Naivitás lenne azt gondolni, hogy a fenti eset után azonnal bölcs lépésekre szánták volna el magukat a döntéshozók. 1979 június elsején aztán Sajóbábonyban felrobbant a TNT-üzem és az akkori kormányzat végül rászánta magát az ADR-hez való csatlakozási tárgyalások megindítására. Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy már 1972-ben elkészült az ADR-egyezmény magyar fordítása, amelyet ezután munkaanyagként ki is adtak. Mégsem volt kötelező érvényű. Az ADR mára kinőtte a kontinenst hiszen már 51 ország csatlakozott az egyezményhez, köztük Nigéria, Kazahsztán, Tádzsikisztán, vagy Francia Guyana. A globálissá vált egyezmény miatt 2021-től törlődik nevéből az “európai” kifejezés és újabb szigorítások jönnek.

A veszélyesáru-szektor jelentős iparágnak számít, hiszen az autóipar mellett a vegyipar, az energiaszektor és hulladék feldolgozó ipari is “ellátja” megrendelésekkel. Jelentőségét jól tükrözi, hogy 2017-ben több mint 82 milliárd tonnakilométert teljesítettek az ADR fuvarozók nemzetközi szinten. Az elmúlt öt évet tekintve elmondható, hogy mintegy 12 százalékos növekedést ért el ez a szegmens. A 28 EU-tagállamhoz viszonyítva a hazai piac azonban inkább stagnál, mint növekszik – világít rá az MFKE elemzése. Ez azért ad aggodalomra okot, mert a magyar vegyipari export 75 százaléka közvetlenül az Európai Unió tagállamaiba irányul.

Kihívások előtt

A stagnálásban szerepet játszik a Brexit körüli bizonytalanság is, hiszen az angol megrendelések elmaradása is egyre jobban megmutatkozik. Szintén probléma, hogy egyre égetőbb problémát okoz a sofőrhiány. “Az elmúlt 10 évben az ADR-es gépkocsivezetők hiánya megháromszorozódott Európában. Emellett a Mobilitási Csomag is tartalmaz irracionális rendelkezéseket. Például a sofőröknek most el kell hagyniuk a kamionokat pihenő időben, de az ADR-egyezmény egyenesen azt írja elő, hogy a járművet nem szabad felügyelet nélkül hagyni” – hívta fel a figyelmet Sárosi György.

Hozzátette: ezt az ellentmondást valamilyen irányba fel kell oldani, akár biztonságos kamionparkolók építésével, akár más módon. Jelenleg ugyanakkor csak Németországban mintegy 40 ezer kamionnak nem jut biztonságos parkolóhely. Éppen ezért fejleszteni kell az infrastruktúrát is, hogy a sofőrök a veszélyes árukat szállító teherautókat arra kijelölt, veszélytelen parkolóban hagyhassák.

