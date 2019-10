A brit Mellor a nagyközönség számára pénteken megnyíló Busworld kiállításon mutatja be legújabb autóbuszát, a Pico-t. A modern megjelenésű jármű nem más, mint egy Fiat Ducato alapokra épített mikrobusz. Ezzel elsősorban azon üzemeltetők igényeit fednék le, akik a szokásosnál nagyobb kényelmet nyújtó busszal kívánják utasaikat szállítani.

A Pico utastere a városi közösségi közlekedés igényeinek megfelelően teljesen alacsonypadlós. Utasterében nyolc, fejtámlával és karfával szerelt ülés kapott helyet 2+1 soros elrendezésben. A fedélzeten utazók kényelme érdekében az autóbuszt vezeték nélküli kapcsolattal, USB-töltőpontokkal szerelték fel.

Az autóbusz kerekesszékes utas szállítására alkalmas, mindezt az oldalsó ajtónál kihajtható rámpa, illetve a vele szemben rendelkezésre álló peron rész teszi lehetővé. Bár, még részleteket nem árultak el a hajtásáról, annyit már most lehet tudni, hogy nemcsak dízel, hanem elektromos változatban is elérhető lesz. A tervek szerint hamarosan megkezdődhet a Pico sorozatgyártása és várhatóan az Európai Unióban is értékesítik majd.

A Mellor Nagy-Britanniában piacvezetőnek számít a kis befogadóképességű buszok terén, eddig összesen több mint ezer darabot adott el Orion, illetve Tucana elnevezésű, javarészt alacsonypadlós modelljeiből.