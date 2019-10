A Ford negyedik generációs Super Duty modelljeinek váza 95 százalékban nagy szilárdságú acélból készül, a karosszéria pedig katonai minőségű alumínium ötvözetből. Ezek a modellek még az F-150-nél is jóval strapabíróbbak, mert közelebb állnak a munkagépekhez, mint a lakossági felhasználású autókhoz. Ennek ellenére sokan nem tekintenek rájuk így. Ezért is képesek elvetemült módon tuningolni, mint ezt az F-550 Super Duty-t.

41,3 millió forintnak megfelelő amerikai dollárért árulják ezt a 2017-es gépet. A 20 920 kilométert futott autó már csak azért is különleges, mert hatkerekű szörnyeteggé alakították át. Ha ez nem lett volna elég, akkor kiszélesítették és néhány extra elemet is rápakoltak. Az F-550 Readylift emelést kapott, amivel 17,8 centiméterrel került magasabbra. A beltér viszont továbbra sem a fényűzésről szól, továbbra is kemény, fényes műanyagok veszik körül az utasokat. Még a padlón sincs szőnyeg a könnyű tisztíthatóság miatt.

A gépháztető és a sok cső alatt a Ford 6,7 literes PowerStroke turbódízel motorja található. A V8-as 2800-as fordulaton adja le 440 lóerős teljesítményét, ám a nyomaték sokkal érdekesebb. Ebből ugyanis 1254 Nm áll rendelkezésre már 1800-tól. Hozzá hatsebességes automataváltó társul. 128 literes tankból fogyasztja a gázolajat.