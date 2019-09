A rendezvényen egy platós, szimpla fülkés kis teherautó képében jelent meg az újgenerációs GAZelle Next. Bár a megújult dizájnt már a GAZelle minibusza és a Sobol is megkapta, az érdemi fejlesztéseket mégis ezen a modellváltozaton vonultatta fel az orosz gyártó. Talán ezért, talán másért a neve mellé még két “n” betűt is odabiggyesztettek, hogy így sugallja, ez bizony már a következő évtized GAZ kisteherautója, ami akár a nyugati vetélytársakat is megszorongathatja Európában.

2013-ban mutatták be az oroszok a GAZelle Next típuscsaládot, éppen itt volt az ideje egy alapos típusfrissítésnek. A cég a moszkvai Comtrans kiállításon 10 modellel képviseltette magát, amelyek között már ott voltak a faceliftes GAZelle Nextek is. Nem véletlenül, hiszen a Gorkij Autógyár éppen 25 évvel ezelőtt mutatta be az GAZelle furgont, amely akkor kísértetiesen hasonlított a harmadik generációs Ford Transitra.

Az újdonság áttervezett, LED-technológiás fényszórókat kapott, motorháztetejét pedig a hűtőmaszk széleihez közeledő kiemelkedéssel látták el. Az optikai módosítások ellenére a fülke megegyezik az előző generációéval, a méretek tehát változatlanok, belső terét viszont teljesen újra gondolták.

A modell új, húszféleképpen állítható kényelmes vezetőülést, digitális klímát, 9 colos érintőképernyőről kezelhető multimédia rendszert kapott. A kormány mögött lévő sebesség- és a fordulatszámmérő helyét egy digitális műszeregység vette át az iparágban egyre jobban domináló trendnek megfelelően. Szintén újdonság a kulcsnélküli indítás, amely első ízben jelenhet meg a GAZellnél. Az oroszok ígérete szerint a számtalan technikai újításnak, valamint a jobb szigetelésnek köszönhetően jelentős mértében csökkent a fülkében tapasztalható zaj és vibráció.

Elektronikus asszisztensek

Az új GAZelle Next technikai értelemben is behozza lemaradását a versenytársakkal szemben, ugyanis legalább 30 féle vezetésbiztonsági rendszer lesz elérhető hozzá. Többek között automata vészfék asszisztenssel, holttérfigyelő asszisztenssel, 360 fokos parkolás segítő nézettel, táblafelismerő nézettel, sávtartó asszisztenssel, valamint adaptív tempomattal készülhet. A jármű emellett intelligens elektronikai rendszert is kap, amely lehetővé teszi prediktív diagnosztika alkalmazását. Ezért kevesebb időt kell kényszerűen a szervizben töltenie, emellett üzemanyag-fogyasztása is kisebb lehet.

További újdonságok

A Comtrans-kiállításon a GAZ két olyan újdonságot is bemutatott, amelyek a saját szegmensükben kiemelkedőnek számítanak Oroszországban. Az egyik ilyen az új generációs GAZelle Next minibusz, amely megnövelt terhelhetőségű hátsó tengellyel és megerősített alvázzal rendelkezik, emellett már magán viseli a platós Next NN-nél felvonultatott dizájn újításokat. A másik az összkerékhajtású Sobol 4×4-es furgon, amely egyrészt faceliften esett át, másrészt olyan technikai újítások fedezhetők fel benne, mint a homokinetikus (állandó szögsebességű) féltengelycsukló.

A faceliftes GAZelle Next modellek mellett az oroszok olyan újdonságokat is elvittek Moszkvába, mint például az ultragyors töltővel tölthető alacsonypadlós városi elektromos busz, vagy éppen a 900 kilométeres hatótávval rendelkező cseppfolyósított földgázzal hajtott (LNG) GAZon Next teherautó.

Bár bemutatásakor az oroszok nagy reményeket fűztek a GAZelle Next-hez, az hiába kapta meg az európai típusbizonyítványt, valamiért mégsem ért el komoly sikereket Európában. A GAZelle Next NN talán jobb esélyekkel indulhat, de gyártása csak 2020-ben startolhat el és az első példányok 2021-ben kerülhetnek a kereskedésekbe.