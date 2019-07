Randy Gunderson július 15-én halt meg autóbalesetben Minnesotában. Barátai, kollégai és családtagjai úgy döntöttek, hogy megvalósítják a 64 éves veterán utolsó kívánságát. A férfi, aki legalább 40 évet töltött a volán mögött, azt szerette volna, ha halála után kamionkonvoj kíséri végső nyughelyére.

A korábban saját vállalkozással is rendelkező Randy Gunderson búcsúztatására 20-nál is több amerikai csőrős érkezett Wisconsin államból. A kamionosok között voltak olyanok is, akik ugyan személyesen nem ismerték Gundersont, de fontosnak tartották, hogy ily módon adhassanak neki végtisztességet Holmenben. A búcsúmenet elején a veterán férfi koporsóját szállító halottaskocsi haladt, őt követte az esőben a többi csőrős, lassú tempóban.

A férfi tiszteletére a kamionsofőrök a járművek dudáját is megszólaltatták. “Amikor meghallottam az első dudálást, teljesen elérzékenyültem a temetésen, de szerintem nem csak én, hanem mások is. Eszembe jutott, mennyire szerette nekem nyomni a dudát, amikor gyerek voltam. Mindent megtett azért, hogy megszeressem a kamionokat” – jegyezte meg a néhai kamionsofőr fia, Denton James Gunderson. Hozzátette: az édesapja nagyon sokat dolgozott és rengeteg helyen járt az Egyesült Államokban, mindössze Hawaiin és Alaszkában nem vezetett a 40 év alatt. Fia és kollégái elmondása szerint Randy Gunderson nagyon szerette a munkáját, még akkor is, ha sok áldozottal járt és nagyon sokat kellett a vezetés miatt távol lennie a családjától.

Az amerikai veteránhoz hasonlóan tavaly év végén is kamionkonvojjal búcsúztattak el egy nyugdíjas kamionsofőrt Kanadában.