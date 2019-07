A dupla tolóajtós Hiace-be a debreceni márkakereskedésben szereltek klímát, amivel rögtön kellemesebb lett a munkakörnyezet. A dupla tolóajtó és a nagy hátsó ajtó pedig megkönnyíti az áruk rakodását. Bár eredetileg félmillió kilométerre vagy 5-6 évre terveztek az autóval, végül megbízhatósága miatt maradt a Hiace. A megnövekedett igények miatt azonban utánfutót is húz már a furgon.

Balogh István vállalkozása nyáron grillezéshez szükséges kellékeket, télen pedig tüzelési segédanyagokat forgalmaz, ezért aztán hajtós a menet, ha szezonja van ezeknek a holmiknak. Még 2007-ben érkezett meg az új munkaerő a céghez egy Toyota Hiace furgonnal, melyen most végezték el az egymillió kilométeres kötelező szervizt.

Sokszor áll fűtött garázsban és gondosan mossák is az autót, ennek köszönhetően ma is remek állapotban van. A típussal foglalkozó egyes fórumok szerint a gondok csak további 1 millió kilométer után kezdődnek. Ekkor üti fel a fejét a rozsda vagy az olajfogyasztás. Persze az állagmegóvás fontos eleme az is, hogy a Hiace kulcsa nem jár kézről kézre, az autót mindig István vezeti, állítása szerint defenzíven, türelmesen. A Hiace-en elvégezték tehát az egymillió kilométeres szervizt, mely után folytatja a munkát.

A Toyota Hiace-ben 2,5 literes, négyhengeres turbódízel dolgozik, melyhez ötfokozatú váltó és hátsókerék-hajtás csatlakozik. A 117 lovas furgon 18,6 másodperc alatt gyorsul 100-ra, a végsebessége 151 km/óra. Ennél jóval fontosabb, hogy a közel 2,8 méter hosszú raktérben elférjenek a csomagok és persze az is, hogy további gondtalan kilométereket gyűjtsön.

Forrás: Toyota