A Fiat ugyanis két tucat kiválasztott partnerrel megkezdi a modell valós tesztelését, miközben már rendeléseket is felvesz a típusra, amelyet jövőre már bárki megvásárolhat. Az elektromos Ducato teljesen a cég önálló fejlesztése, nem beszállítók alkatrészeiből építették, egyedül az akkumulátorok cellái érkeztek a Távol-Keletről. Bármelyik Ducato-változat elkészíthető lesz a jövőben elektromos hajtással, ennek megfelelően lehet akár platós vagy furgon kivitelű is. Raktere ugyanúgy 10-17 m3-es lehet, terhelhetősége elérheti az 1,9 tonnát, az akksi a padló alá, a hátsó tengelyhez kerül, CCS csatlakozóval tölthető.

Olvass tovább

2020-tól szállítja a Fiat a Ducato elektromos változatát, akár 1,9 tonnás terhelhetőséggel

A jármű orrába beépített 90 kW-os (280 Nm nyomatékú) villanymotor az első kerekeket hajtja, ezzel a Ducato kevesebb mint 20 másodperc alatt képes százra gyorsulni, de a fontosabb, 0-50-et 5 másodpercnél rövidebb idő alatt letudja. Hatótávolsága a választott akkumulátor „méretétől függ”, 47-79 kWh-s lehet, amellyel 220-370 kilométert tehet meg a jármű elméletileg. Ehhez persze tudnia kell az ígért, nagyon figyelemreméltó 22 Wh/km-s fogyasztást.

A Fiat kutatásából kiderült, hogy már a jelenlegi felhasználók 25%-ának tökéletes lenne az elektromos hajtású változat. Ők azok, akik sokat mennek összességében egy év alatt, de ez abból fakad, hogy minden nap közlekedik a jármű, ám egy-egy nap rövidebb távokat tesz meg és nagyjából azonos útvonalon. Egyelőre nem sikerült kipuhatolnunk az elektromos Ducato árát, de a fejlesztést irányító szakember azt mondta: akiknek a TCO (Teljes életút alatti költség) számít, jobban járnak vele, mint egy hagyományos változattal.

Egyelőre azonban sokaknak a normál hajtásláncok jelentik a megoldást, amelyben otthonosan mozog a Fiat Ducato. Ez ugyanis Európa legnépszerűbb közepes furgonja: 2018-ban, Európában több mint 150 ezer darab kelt el belőle, megelőzve a Mercedes Sprintert (111e) és Ford Transitot (109e). Mostantól pedig megújult formában folytatja. A Fiat főhadiszállásán, Torinóban próbáltuk ki a 2020-as modellt.

Külső

Alapvetően ugyanaz a jármű a Ducato, mint amelyet 2006-ban megismerhettünk. Ez persze elsősorban a karosszériára igaz, 2014-ben egyszer már jelentősen megújult és most újra felfrissítette az olasz gyártó a modellt. Továbbra is készül belőle alvázas kivitel (szimpla és dupla kabinnal), dobozos kivitel, 4 különböző tengelytávval, 6 különböző hosszúsággal, 3 magassággal. És akkor még nem beszéltünk a különböző teherbírásról, az üvegezésről vagy busz kivitelekről. Összesen több mint 1000-féle karosszériavariáns létezik.

Az új, azaz 2020-as modellévi Ducato leginkább titánszínű hűtőmaszkjáról és a hozzá illú lökhárítóbetétről azonosítható, míg a fényszórók fekete, zongoralakk kontúrral gazdagodtak. Megtartotta olyan, az üzemeltetőknek fontos tulajdonságait, mint a magasra helyezett, így védettebb fényszórók, vagy a három részből álló lökhárítók, így sérülés esetén olcsóbb a pótlásuk.

Belső

Nem változott a (vagy legalábbis én nem fedeztem fel) Ducato vezetőfülkéje. Egyszerű műanyagokból építkezik, hagyományos műszeregységgel és 5 colos központi érintőképernyővel (feláras) fogadja az utasokat. Újdonság, hogy már 7 colos képernyő is elérhető, amelyen olyan navigációs rendszer fut, amely a jármű külső méreteit figyelembe véve jelzi, ha a tervezett útszakaszokon túlságosan keskeny vagy alacsony átjárók lennének. Ezen túlmenően az új rendszeren elérhető az Apple CarPlay és Android Auto csatlakozás is, jelentősen kibővítve a fedélzeti rendszer lehetőségeit, működhet a hangvezérlés, az online zenehallgatás, más navigációs rendszerek jeleníthetők meg.

A Ducato fülkéjének első része lehet két- vagy háromszemélyes, amit vagy áruszállító rész és vagy személyszállító szekció követhet. A sofőrök fél életüket benne tölthetik, így nem meglepő, hogy rengeteg a rakodórekesz. Kesztyűtartóból nemcsak az utas lábához jut, de a műszerfal tetejére is – akár hűtött kivitelben is. Az ajtókban kétszintes térképzsebet alakítottak ki, de pakolhatunk a műszerfali polcra vagy az utasülés alá is.

Pohártartóból három is akad, de lehet benne mappa/tablettartó, míg megfelelően választott ülés esetén a középső hely kis asztalkává alakítható. A 12 voltos csatlakozó mellett több USB-dugalj is segíti a dolgozót. Klímája hatékony, huzatmentesen hűtötte az utasteret még a 37 fok melegben is.

A vezetőülése süppedős, kényelmes, mindkét oldalára jut kartámasz. Szokni kell, hogy a kerékdob belelóg a pedáltérbe, így hosszú úton a bal láb közelebb pihen, mint ahogy a jobb a gázpedálon van. A teherautósan nagy kormány csak tengelyirányban állítható, ami személyautóból átülve elsőre fura, de hamar élvezhető a teherautós irányítás.

Technika

Továbbra is széles teljesítményszintet nyújt a Ducato motorpalettája, de a dízelkínálat immár egyetlen motorra épül. Nincs 2,0 és 3,0 literes, a 2,3-as blokk készül négyféle változatban. Az alapmotor 120 lóerős (320 Nm), de készül 140 (350 Nm), 160 (380/400 Nm) és 178 lóerős változat (400/450 Nm) is. Míg a legkisebb teljesítményű kizárólag hatfokozatú manuális sebességváltóval készül, addig az erősebbek kérhetők a ZF-től származó, új 9-fokozatú automatával is (zárójelben az ehhez tartozó nyomatékértékek szerepelnek).

A Fiat közlése szerint mindegyik motor ipari felhasználás szerint épült, de különösen a 160 lóerősre igaz ez, amely erősített forgattyús házzal és főtengellyel, valamint túlméretezett csapágyakkal készül, ezen felül speciális dugattyúkat és hajtókarokat rejt. Hűtését és turbóját is tartós felhasználásra méretezték. Mindegyik dízelmotor megfelel a jelenlegi legszigorúbb, 6d emissziós normáknak.

Ezen felül szeptembertől mindegyik variáns megkapja az Eco csomagot, amelyben motorleállító stop-start rendszer, intelligens generátor, elektronikusan vezérelt üzemanyag-szivattyú és választható Eco üzemmód segíti az üzemanyag-megtakarítást és így az emisszió csökkentését.

Amíg megérkezik az említett villany-Ducato, addig is van környezetkímélőbb motor, hiszen továbbra is elérhető az úgynevezett Natural Power motor. A 3,0 literes, metánnal üzemelő blokk teljesítménye 136 LE, forgatónyomatéka 350 Nm. Leszámítva azt a néhány darab az utólagos beépítéssel átalakított, viszkokuplungos négykerék-hajtással szerelt darabot, minden Ducato elsőkerék-hajtással készül. Mint a termékmenedzser a Vezess kérdésére kifejtette, egyszerűen azért, mert ez kell a vevőknek. „A keresztbe beépített motorral a Ducato több rakhelyet kínálhat azonos hosszúság mellett, miközben olcsóbb lehet az egyszerűbb hajtáslánc-felépítés kapcsán. Ne legyen kétsége, a Volkswagen-csoport is ebbe az irányba tart. Talán rájöttek valamire” – mondta viccesen.

Nemcsak a motorok terén hoz újat a Ducato, de vezetőtámogató rendszer tekintetében is többet nyújt. Így megjelent a holttérfigyelő, a hátsó keresztirányú forgalomfigyelő rendszer, valamint a vészfékasszisztens is, amely akár önálló fékezéssel is segít elkerülni az ütközést. Továbbra is elérhető a sávelhagyásra figyelmeztető, a táblafelismerő, az automatikus távfény, valamint az eső- és fényérzékelő is.

Vezetés

Sikerült kétféle hajtáslánccal is vezetni a Fiat Ducatót a bemutatón. Dobozos kivitelben, 140 lóerős motorral és kézi váltóval, illetve a Panoráma (9 fős busz) változatban automata váltó társult a 180 lovas motor mellé.

A néhány száz kilós terheléssel ellátott furgon könnyedén mozgott még szerpentinen felfelé is. Amihez csupán arra kellett figyelni, hogy 1500-as fordulatszám felett tartsuk a fordulatszámot. A váltót gyakran kell használni, viszonylag rövidek az első fokozatok. Kattogósan, de gyorsan lehet váltani, a négyes fokozat volt kissé karcos.

Már ennyi súllyal sem pattogott a hátulja, simán futott a Ducato. Kormányzása direkt és meglepően élénk a visszajelzése, óriási rásegítéssel dolgozik a szervo, így vaj puhán lehet tekergetni a kormányt. Elsőkerék-hajtása ellenére meglepően fordulékony a jármű, nagyon jól manőverezhető.

Másodjára gyakorlatilag egy élménybuszt kaptunk. A 180 lóerős motorral nagyon gyors manőverekre képes a Ducato. Könnyedén indul meg, lazán lehet vele előzgetni. A kilencfokozatú váltó észrevétlenül teszi a dolgát, ami akkor tűnt fel igazán, amikor utas voltam a buszban. Kézzel kapcsolva kihozható belőle a kézi váltás „durvasága”, már ezért is sokkal jobb hagyni dolgozni. Ügyesen tartja nyomatékcsúcson a motort, kapcsolgat vissza lassításkor is.

Bár jelentős felára lesz, a Fiat egyik szakembere kérdésemre azt mondta, hogy hosszú távon csökkenti a költségeket, mert a legtöbben nem vezetnek igazán jól, ami a kézi váltó és a hozzá tartozó kuplung esetében többletköltséget okoz a jármű teljes életére tekintve.

Az automata váltó mellé üzemmód-kapcsoló is jár, a Normál állás mellett választható Eco és Power mód is. A váltó és a gázreakció hangolásával előbbi a takarékosságot, utóbbi az élvezetes vezetőséget hozza előtérbe.

Költségek

A dobozos Fiat Ducato induló ára 120 lóerős motorral, 1,2 tonnás terhelhetőséggel és 8 m3-es raktérrel nettó 6 206 000 forint (bruttó: 7 881 620 Ft), ami igazán jó belépő, hiszen Ford Transitot nettó 7 205 000 forinttól adnak, 105 lóerős motorral 1,1 tonnás terhelhetőséggel és 10 m3-es raktérrel. Opel Movanót 110 LE-s motorral, 8,0 m3-es raktérrel, 1 tonnás terhelhetőséggel 6 647 047 forinttól lehet venni.

A Ducato alapfelszereltségében olyan tételek szerepelnek mint a vezetőoldali légzsák, az elektromosan állítható és fűthető külső tükrök, az elektromos ablakemelők, az állítható szervókormány, a sávelhagyásra figyelmeztetés. A 4 tonnás variánsban pedig még a vészfékrendszer, a sebességkorlátozó automatika is jár. A manuális klímáért nettó 280 ezret kell fizetni, az igen hasznos tolatóradarért 73 ezret, a tolatókameráért 83 ezret kérnek. A navigációs fejegység 230 ezret kóstál. A 140 lóerős motor felára nettó 220 000 forint, a 160 lóerősé további 280 000, a csúcsmotorért még újabb 280 ezret kell leszurkolni. Az automata egyelőre nem rendelhető, így az ára sem ismert.

A teljes árlista elérhető erre a linkre kattintva. (PDF)

Értékelés

Mellette – Ellene Sokféle karosszériaváltozat

Rengeteg rakodóhely a vezetőfülkében

Könnyen vezethető

Kényelmes vezetőülés

Lesz elektromos változat is Karcos kézi váltó

Csak tengelyirányban állítható kormány

Kényelmetlen övek a buszváltozat második sorában

Hány pontot ér a megújult Fiat Ducato? 32 szavazat - átlag: 8.50 (10-ből) Hány pontot ér a megújult Fiat Ducato? 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Forrás: Fiat, Vezess