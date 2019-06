Olvass tovább

A fedélzeten utazók számára rendelkezésre áll egy gáztűzhellyel, hűtőszekrénnyel, mosogatóval és egy pulttal ellátott konyha. Az itt elkészült finomságok elfogyasztására pedig egy jókora asztalt is beépítettek, amelynél egyszerre akár négy fő is ülhet. A jármű hátsó traktusában egy kétszemélyes, kihajtható ágy kapott helyet, amelyet használaton kívül ízlésesen el lehet tüntetni. A Temet 3600 összkomfortos, hiszen még WC-vel és zuhanyzási lehetőséggel ellátott fürdőszoba is van benne, a meleg vizes fűtés pedig a hidegebb időszakokban is segít ideális hőmérsékletet tartani a lakóteherautóban.

A Temet 3600-at úgy tervezték, hogy minél több időt kinn lehessen tölteni vele a természetben, éppen ezért 200 literes friss vizes tartállyal ellátták, a tetőre pedig 440 wattos napelememet is felszereltek, amely a 200 Ah kapacitású lítiumos akkumulátort tölti fel menet közben energiával. Az ily módon termelt elektromos energiát a jármű rendszereinek működtetésére, például a 2.4 kW-os légkondicionáló üzemeltetésére lehet használni.

Az Action Mobil új lakóteherautójában tehát minden megvan ahhoz, hogy úgy fedezzük fel a világot, hogy közben alig, vagy egyáltalán ne találkozzunk emberekkel.

Forrás: King of the Road