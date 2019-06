A Kamion Eb mezőnye negyed százados kihagyás után, 2015-ben tért vissza a Hungaroringre. Az azóta eltelt évek alatt a futamok köré szervezett Kamionfesztivál egyre jobban megtalálta saját identitását. Mostanra a találkozó nemcsak a gyorsasági versenysportokat kedvelők egyik kiemelt programja lett, hanem lényegében a kamionozás ünnepévé nőtte ki magát. A versenyt kísérő Kamionkorzón magyar fuvarozók vonulnak fel féltve őrzött teherautóikkal és kamionjaikkal, a paddockban pedig szemet gyönyörködtető nyergesvontatók és különleges járművek várják a látogatókat évről-évre.

Az idei versenyhétvégén vasárnap látogattunk el Mogyoródra és sokáig úgy tűnt, megvalósul Kiss Norbi kérése, hogy essen némi eső a futamok alatt, hiszen ez Olaszországban szerencsét hozott neki. Az időjárás sokáig nem tudta eldönteni mit akar, végül azonban szikrázó napsütés vette át a főszerepet. Bár a lelátók nem voltak tömve, azért érezhetően nagyon sokan látogattak el vasárnap is a rendezvényre, ugyanis a paddockban egész nap hömpölygött a tömeg, de rengetegen voltak kíváncsiak a kísérőprogramokra is.

Ami ennél is fontosabb az az, hogy a látogatók is bemehetnek a rajtrácsra a futamok előtt, ami nemcsak a gyerekek, hanem akár a felnőttek számára is életre szóló élmény marad, hiszen olyan pillanatokat csíphetnek el, amelyek talán még a TV-tudósításokban sincsenek. Az alábbiakban három tematikus galériában mutatjuk be a vasárnapi versenynap fontosabb pillanatait.