A hagyományos furgonokból kialakított lakóautók előnye, hogy a magasabb tető miatt eleve nagyobb belmagasság áll rendelkezésre, ezért tágasabbnak hatnak. A német cég egy sikeres modellváltozatot, a James Cook-t támasztotta fel, amely eredetileg 1977-ben debütált egy Mercedes-Benz T1-sel. Sikertörténete 1995-ben folytatódott a Sprinterrel, de 2010-ben kikerült a kínálatból. A híres brit felfedező nevét viselő új lakóautó bemutatására nyár végéig várni kell, de a cég már most leközölt néhány fotót a járműről.

Az újdonság a harmadik generációs Sprinter nagy tengelytávolságú változatára épül, hosszúsága eléri a hat métert. Egyik legfontosabb jellemzője, hogy bővíthető háló modullal rendelkezik, amely a jármű hátsó traktusában található. Az elem kicsúsztatásával 40 másodperc elteltével 2,7 méter hosszú és 1,4 méter széles, kétszemélyes hálóágy jön létre. A Westfalia a megoldást a nagyoktól leste el, mert az ilyen bővíthető modulokat ugyanis a nagyobb lakókocsikban, vagy lakóteherautókban szoktak alkalmazni.

A másik figyelemre méltó tulajdonsága a Mercedes-Benz, kifejezetten a lakóautók számára kifejlesztett digitális rendszere (MBAC), amely lehetővé teszi a jármű üzemeltetésével, valamint a lakótér működtetésével kapcsolatos funkciók kezelését. A különféle paraméterek az érintőképernyős gyári multimédiarendszerben állíthatók be a felhasználók igényei szerint, de az egyes kényelmi funkciók akár okostelefonon is kezelhetők. Telefonról nyitható például maga az autó, de a világítás és a légkondicionáló is okostelefonon szabályozható. Emellett az MBAC olyan információkat is megjelenít, mint például a tiszta-, illetve a szennyvíztartály telítettsége, vagy éppen az akkumulátor töltöttsége.