Vajon hány elemet lehet krómmal bevonni egy igazi, hamisítatlan amerikai csőrösön? Valószínűleg így indulhatott egy munkamegbeszélés a Kenworth-nél, ahol végül a W990-as nyergesből csináltak egy “fényes fenevadat”. A végeredmény gusztus dolga, de az biztos, hogy szikrázó napsütésben úgy fog világítani az országúton, mint egy gyémánt.

A jövendőbeli vásárlók végül 80 féle króm és világítási opcióból válogathatnak. A járművön annyi minden krómozott lett, hogy felsorolni is nehéz, de csak a példa kedvért ilyen fényes bevonatott kapott a lökhárító, a hűtőmaszk és a külső napfényellenző. Sőt, a lépcsőket, a visszapillantókat, a kipufogó csöveket borító lemezeket is krómozták. A kerékjárati ívekről, illetve fülke egyes szegélyléceiről nem is beszélve. Króm szegélyt kapott a hálófülke felső ablaka is, amivel gyakorlatilag feltették a pontot az i-re.

“Nincs annál jobb, mint amikor egy kamionos a króm elemekkel és a világítási opciókkal teljesen személyre szabhatja a Kenworth W990-esét” – jegyezte meg Kurt Swihart, a gyártó marketingvezetője. A modell alapesetben sem kevés króm elemet tartalmaz, ami az új széria sajátossága. Így kívánnak ugyanis tisztelegni a 68 éves W900-as öröksége előtt.

Az új W990-es termetes fülkével rendelkezik, amelynek hossza – a lökhárítótól a kabin hátsó faláig – eléri a 3,34 métert. A megrendelő igényétől függően alacsony, közepes és extra magas kabinnal is rendelhető, és ha nincs szükség ágyra, akkor nappali fülkével is megvásárolható. Hajtásáról a DAF teherautókból ismert Paccar MX-13-as motorcsalád gondoskodik, amelyek közül a legerősebbnek jelenleg a 510 lóerős erőforrás számít. A Kenworth limitált szériás változatot is piacra dobott a W990-asból, amely amely cérnavarrásos bőrülésekkel, Kenworth-logókal és fémhatású ajtóelemekkel tűnik ki a sorozatgyártású változatok közül.