A világon mindenütt ismerősen csengő Absolut-vodkát előállító gyárat 1879-ben alapították a svédországi Åhus-ban. A népszerű italt onnan szállítják a Föld 126 országába. A szállításban immáron egy ritka, Scania P 320-as hibrid nyerges vontató is részt vesz.

Az Absolut-vodkát készítő V&S Group 120 millió üveg italt termel évente éppen ezért a teherautók naponta több alkalommal indulnak az üzemből. A cégcsoport korábban úgy döntött, figyelmet fordít arra, hogy a termékek szállítása minél kisebb mértékben terhelje a környezetet. Tavaly a vállalat teljesítette a 2020-as esztendőre kitűzött célját, vagyis, hogy a szállítás 80 százaléka fosszilis energiahordozóktól mentesen történjen. Ennek érdekében az előző években folyamatosan tértek át a biodízel (HVO) használatára. A V&S Group itt nem áll meg, most azon dolgoznak, hogy megteremtsék a lehető leghatékonyabb és leginkább környezetkímélő működést.

Ezzel összhangban helyezte forgalomba a cég alvállalkozója, az Åhus Åkeri hibrid Scania teherautót. A 32 tonna összegördülő tömegű kamion akár 10 kilométert is képes megtenni elektromos üzemmódban. Ez a jármű is üzemeltethető HVO-val, így még kisebb lehet a környezeti terhelése. A svéd fuvarozási cég úgy döntött, hogy minden hónapban kiértékeli azoknak a járművezetők teljesítményét, akik ezzel a hibrid teherautóval dolgoznak.

A cél nem a dorgálás, vagy a büntetés, hanem a gazdaságosabb működés, ezáltal a lehető optimálisabb üzemeltetés megvalósítása. Ha beválik a hibrid teherautó, akkor a jövőben ilyen kamionokkal szállítanák a vodkákat.